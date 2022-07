Lamtumira e Matthijs De Ligt me botën e Juventusit nuk vonoi, përkundrazi erdhi së bashku me njoftimet zyrtare nga Juventus dhe Bayern. Në Instagram, mbrojtësi holandez falenderoi të gjithë ata që kanë kontribuar për ta bërë atë të ndihet si në shtëpinë e tij që në ditët e para kur mbërriti në Caselle në 2019. “Një nder që kam luftuar për këto ngjyra”, shkruan De Ligt.

Në atë kohë dukej fillimi i një cikli të ri për mbrojtjen e Juventusit, përkundrazi ishte thjesht një kapitull tranzicioni. Juve do të përfitojë 67 milionë plus 10 bonuse, me holandezin që tashmë fluturoi për të arritur grumbullimin e bavarezëve në Shtetet e Bashkuara.

MESAZHI I DE LIGT PËR JUVENTUS

“Një kapitull i mrekullueshëm në karrierën time përfundon sot. Faleminderit të gjithë familjes “Juventus”, klubit, trajnerëve, shokëve të mi të skuadrës, të gjithë stafit dhe tifozëve fantastikë që më kanë treguar gjithë dashurinë e tyre gjatë viteve. Ishte një nder të luftonim së bashku për këto ngjyra dhe të luaja për Juventusin. Ju do të jeni gjithmonë në zemrën time.”