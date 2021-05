Cristiano Ronaldo nuk ndalet dhe nuk ka ndërmend të ndalet. Në errësirën e Udines, me një ekip të paaftë të shqetësonte vendasit, ndricon fytyra dhe këmba e CR7 që shënon një dygolësh, përmbys bardhezinjtë friulanë dhe e vendos Juven në vendin e dytë në klasifikim, në atë ‘tufë të egër’ që thotë 69 pikë, njësoj si Atalanta dhe Milan. Pikërisht Milan, ai Milan që të dielën e ardhshme në Allianz do të vijë visitor në një përplasje që premton shkëndija … ose më mirë fishekzjarre. Sepse një vend në Champions League ka tashmë më shumë rëndësi se gjithçka. Tani rrugëtimi i Juventusit të tij thotë Milan, në fakt, pastaj Sassuolo, Inter dhe Bologna për ta mbyllur. Pirlo nuk duhet të shpërqendrohet, as CR7. Një Champions ende për tu arritur dhe një sezon që do të planifikohet plotësisht. Përsëri me portugezin protagonist absolut.

Nuk ka kohë për të menduar se sa është humbur në këtë sezon, ku titullin mënjanë ka qenë e vështirë të përsërisësh lavditë dhe e sukseset e viteve të tjera. Cristiano megjithatë nuk e ka lënë mangët kontributin e tij personal sepse numrat flasin gjithmonë qartë dhe tregojnë rrugën. Ai është golashënuesi më i mirë në Serie A me 27 gola dhe 100 golat për Juventus tani janë pothuajse të arritura: ai është, në fakt, në kuotën 99, ashtu si dhe Dybala.

Një golashënues, i vërtetë, dhe sigurisht që nuk kishte nevojë për këtë sezon për ta kuptuar. 5 herë Topi i Artë është një makinë golash dhe më i mirë se ai në 5 kampionatet më të rëndësishme evropiane ka bërë vetëm Leëandoëski me 36 gola. Duhet thënë gjithashtu që CR7 nuk duket ai që është parë në vitet e fundit. Dje për 82 minuta ai ishte plotësisht irritues dhe i shkëputur nga loja. Por pastaj dihet, vlera e kampionit mbetet dhe zgjidhja e një ndeshje (dhe një kampionati) mund të ndodhë në një çast.