Në javën e tretë nga fundi në Premier League ka përfunduar pa fitues ndeshja e madhe mes Liverpool dhe Tottenham. Son dhe Luis Diaz shënojnë golat në barazimin 1-1, por Klopp dhe Conte nuk janë aspak të kënaqur sepse objektivat e tyre largohen. Reds në fakt arrijnë City në renditje, me Citizens, megjithatë, që mund të shkojë në +3 nesër: Spurs, nga ana tjetër, rrezikojnë të shohin Arsenal të arratiset në +4.

Një ndeshje e madhe, veprime të shkëlqyera por shumë keqardhje për të dyja skuadrat në fund: kjo është përmbledhja e super ndeshjes së javës së tretë nga fundi të Premier League mes Liverpool dhe Tottenham, që përfundoi 1-1. Conte shpresonte për një goditje, por duhet të kënaqet me barazimin, Klopp rikuperon një ndeshje të komplikuar, por nuk arriti ta përmbysë rezultatin dhe të marrë në shtëpi të gjitha pikët: City dhe Arsenal kanë mundësinë të rrisin distancën nga kundërshtarët e tyre përkatës. Reds patën një fillim të fortë në Anfield, por shansi më i mirë i minutave të para ndodhi në këmbët e Bentancur. Vendasit bënë presing, por në kundërsulm londinezët bëjnë keq. Skuadra e Klopp me kalimin e minutave u bë fluide dhe krijoi me një Luis Diaz gjithnjë e më të pakapshëm. Në minutën e 38, Van Dijk kërceu më lart se kushdo në një goditje këndi, por goditja e tij me kokë u stampua në traversë. Pas katër minutash Spurs u përgjigjën: kundërsulm i Hojbjerg, goditja e të cilit u përplas në shtyllë.

hapte një situatë interesante për djemtë e Contes, duke i rikthyer Blues në atë që dukej si një garë dyshe mes Tottenham dhe Arsenal.