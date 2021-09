Roma nuk gabon asgjë as në Europë, duke marrë suksesin e gjashtë në gjashtë ndeshje zyrtare në këtë fillim sezoni. Të besuarit e Mourinhos e nisin me marsh të lartë edhe në grupet e Conference League: Cska Sofia shkatërrohet 5-1. Pas avantazhit të formacionit bullgar me Carey (8’), verdhekuqtë përmbysën situatën që përpara pushimit: Pellegrini (25’) e El Shaaraëy (38’) firmosën përmbysjen 2-1. Kapiteni verdhekuq shënoi dygolëshin personal në të 62’; poker i Mancinit, i preferuar edhe një herë në vend të Kumbullës (i aktivizuar në të 76), ndërsa në të 82’ erdhi goli i pestë përfundimtar i Abraham (84’).

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP A

HJK 0 – 2 LASK

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP B

Flora Tallinn 0 – 1 Gent

Anorthosis 0 – 2 Partizan Beograd

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP C

Bodoe/Glimt 3 – 1 Zorya

Roma 5 – 1 PFC CSKA-Sofia

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP D

Jablonec 1 – 0 CFR Cluj

Randers FC 2 – 2 AZ Alkmaar

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP E

Slavia Prague 3 – 1 Union Berlin

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP F

Lincoln Red Imps FC 0 – 2 PAOK FC

Slovan Bratislava 1 – 3 FC Copenhagen

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP G

Mura 0 – 2 Vitesse

Rennes 2 – 2 Tottenham Hotspur

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – GROUP H

Kairat Almaty 0 – 0 Omonia Nicosia

Qarabag FK 0 – 0 Basel