Manchester City kthehet përsëri në krye të renditjes së Premier League falë fitores 3-0 në shtëpi ndaj Brighton. Kështu, djemtë e Guardiolës parakalojnë në +1 Liverpool. Pas dyshes kryesuese, Arsenali triumfon në derbin e Londrës 4-2 kundër Chelsea dhe barazon Tottenhamin në vendin e katërt, ndërsa Blues mbetën të tretët. Nga ana tjetër, Leicester, kundërshtari i radhës i Romës në Conference League, barazoi 1-1 me Everton.

MANCHESTER CITY-BRIGHTON 3-0

Manchester City i përgjigjet Liverpool dhe rikthehet në krye të klasifikimit në Premier me +1 ndaj Reds. Fitorja në shtëpi ndaj Brighton ishte vendimtare. Në pjesën e parë, Brighton luajti më mirë dhe herë pas here insistonte në zonën e City, ndërsa e vetmja mundësi e madhe për vendasit erdhi nga këmbët e Mahrezit, por nuk u shfrytëzua si duhet. Megjithatë, algjeriani përmirësoi performancën në fillimin e pjesës së dytë, kur kaloi Citizens përpara në minutën e 55, duke shfrytëzuar një seri të pabesueshme përplasjesh të topit mes mbrojtësve të Brighton. Duhej një episod për të zhbllokuar një ndeshje të vështirë dhe Guardiola pati fat edhe në golin e dytë të Fodenit: një tjetër goditje e devijuar, një tjetër gol për City në minutën e 65 dhe ishte goli që mbylli efektivisht ndeshjen. Në fund erdhi edhe trisi i Bernardo Silvës, që rrumbullakosi rezultatin.

CHELSEA-ARSENAL 2-4

Arsenali u rikthye te fitorja pas tre humbjeve radhazi dhe e bëri këtë në derbin e Londrës ndaj Chelsea: Gunners barazuan Tottenham në vendin e katërt, ndërsa Blues janë gjithmonë të tretët. Pjesa e parë pa asnjë moment pushimi me Chelsean që rikuperoi dy herë ndaj Arsenal: Avantazhi i Nketiah në minutën e 13 mori përgjigjen e Werner në minutën e 17. Pas 2-1 të shënuar nga Smith-Roëe në minutën e 27, Azpilicueta u kujdes për të kthyer ekuilibrin pesë minuta më vonë. Ndeshja ishte spektakolare dhe pjesa e dytë gjithashtu filloi me ritëm të jashtëzakonshëm. Në minutën e 57, Nketiah shfrytëzoi një top në zonë për të mposhtur Mendin për golin e 3-2. Reagimi i Blues ishte nervoz, por Alonso goditi dy herë mbi mbrojtësit kundërshtarë kur tentoi i sigurtë portën nga brenda zonës. Rrethimi i të besuarve të Tuchel nuk u ndal, por Gunners ngritën një mur të pakalueshëm dhe në shtesë fiksuan pokerin me penalltinë e Sakës.

