Ancelotti dërgon Interin në fazën e 1/8 të Ligës së Kampionëve. Me fitoren 3-0 ndaj Sheriff Tiraspol, Real Madrid u kualifikua dhe në të njëjtën kohë eleminoi moldavët. Në ndeshjet e tjera, City përmbys PSG 2-1 dhe fikson vendin e parë të grupit: të dy skuadrat shkuan përpara falë 5-0 të Leipzig në Brugge. Me fitoren 2-0 ndaj Portos, anglezët e Liverpool, mbajnë gjallë shpresat e Milanit. Kolaps i Dortmundit: humbet 3-1 në Lisbonë dhe eliminohet.

GRUPI A

Leipzig turpëron një Brugge inekzistent me një 5-0 që nuk lë dyshime dhe ngjitet në vendin e tretë të grupit. Gjermanët arkivuan ndeshjen që në gjysëm orën e parë, duke shkuan në 3-0. Në të 12’ Nkunku, pesë minuta më pas Forsberg me penallti e André Silva në minutën e 27 shembën belgët, që pësuan pokerin e Forsberg pak para pushimit dhe mbyllën llogaritë me golin e dytë të Nkunku në minutën e tretë shtesë. Leipzig arrin Brugge në kuotën 4 pikë, me ndeshjet direkte në favor. Për vendin në Europa League duhet parë vetëm nëse një nga ekipet do të bëjë më shumë pikë në ndeshjen e fundit. Kaluan të dy në 1/8, por Manchester City me përmbysjen 2-1 ndaj Psg siguron vendin e parë në grup. Një ndeshje e hapur dhe zbavitëse, që u zhbllokua nga francezët: Mbappé kontrolloi një krosim të devijuar të Messi e mposhti Ederson. Gëzimi parisien zgjati vetëm cerek ore. Në të 63’ Sterling shtyu në rrjetë një krosim të ulët të Ëalker duke barazuar ndeshjen. Guardiola kërkoi suksesin dhe në të 76’ Gabriel Jesus kompletoi përmbysjen. Me këtë fitore, City siguroi vendin e parë të grupit me 12 pikë, ndërsa Psg falenderon Lipsia e siguron kalimin me një ndeshje avancë.







GRUPI B

Në një sfidë shumë të rëndësishme për shpresat kualifikuese të Milanit, Liverpool mundi 2-0 Porton dhe mbetet me pikët e plota. Portugezët luajtën pa frikë në Anfield, por të besuarit e Klopp, zhbllokuan ndeshjen në minutën e 52 me një gol të mrekullueshëm të Thiago Alcantaras, i përsosur në goditjen e tij aty ku portieri nuk mund të arrinte. Miqtë nuk mundën të reagojnë dhe Salah mbylli llogaritë duke e ulur Uriben me një finte dhe duke dërguar topin në shtyllën e afërt. Liverpooli, tashmë i sigurt për vendin e parë, konfirmoi pikët e plota, ashtu si vetëm Ajax dhe Bayern Mynih, ndërsa Porto mbetet me 5 dhe do të luajë për kualifikimin në shtëpi me Atletico Madrid në ditën e fundit. Arritje e Milanit që fitoi 1-0 në shtëpinë e Atletico Madrid, duke ringjallur shpresat për t’u kualifikuar në fazën e 1/8 të Champions League. Ndeshje me personalitet për kuqezinjtë në Ëanda Metropolitano, që kontrolluan ndeshjen për të gjithë nëntëdhjetë minutat, por golin e suksesit e shënuan me Messias tre minuta nga fundi.

GRUPI C

Me Ajax të parin me pikë të plota, në Lisbonë shkëlqen ylli i talentit të ri Pedro Gonçalves. 23 vjecari shënoi dy gola në ndeshjen kundër Borussia Dortmund dhe udhëhoqi Sportingun në 3-1 që i dha kualifikimin në raundin e 1/8. Pedro Gonçalves, duke përfituar nga gabimi i Schultz në krosimin e Soares, del i lirë dhe shënon 1-0 duke e dërguar topin nën këmbët e Kobelit. Portugezi përsëriti veten në minutën e 39 me një goditje të shkëlqyer me të djathtën nga jashtë zonës. Në fund, Borussia humbi mendjen: Emre Can u përjashtua në minutën e 74, Zagadu dhuroi një penallti me një faull të kotë ndaj Paulinhos. Kobel grushtoi penalltinë e Pedro Gonçalves, por Porro e shtyu topin në rrjetë për 3-0. Gjermanët ngushtuan diferencën në minutën e 93 me Malen, në një asist të Reus, por është tepër vonë: 3-1 dënon Dortmundin në vendin e tretë dhe eliminimin nga Champions, ndërsa Sporting tashmë mund të festojë kalimin e tyre në raundin e dytë. Dita e fundit në fakt do të jetë e padobishme.

GRUPI D

Real Madridi mori fitoren 3-0 në fushën e Sheriff Tiraspol dhe u kualifikua në fazën e 1/8, duke marrë me vete edhe Interin. Madrilenët shtypën që në minutat e para kundërshtarin dhe kaluan në epërsi pas gjysmë ore lojë me goditjen e lirë të Alabës, falë devijimit të një mbrojtësi që befasoi Athanasiadis për 1-0. Në fund të pjesës së parë Kroos arriti të devijojë duke e përplasur topin në traversën e brendshme dhe më pas pak përtej vijës (siç konfirmohet nga teknologjia e vijës së portës): është goli i 2-0 që i hapi rrugën një fitore komode. Në pjesën e dytë Benzema shënoi golin e tij të pestë në pesë ndeshje me një të djathtë të saktë nga jashtë zonës për 3-0 përfundimtar. Real Madrid fluturon në 16 më të mirët me 12 pikë dhe Interi e falënderon: me këtë humbje Sherifi mbetet me 6 pikë dhe aritmetikisht i treti, i zbritur në Europa League. Vendi i parë do të vendoset në ndeshjen direkte të Bernabeut.

Group A Champions League

Club Brugge 0-5 RB Leipzig

Manchester City 2-1 Paris Saint-Germain

Group B Champions League

Atletico Madrid 0-1 AC Milan

Liverpool 2-0 FC Porto

Group C Champions League

Besiktas 1-2 Ajax

Sporting CP 3-1 Borussia Dortmund

Group D Champions League

Inter 2-0 Shakhtar Donetsk

FC Sheriff 0-3 Real Madrid