Pas një jave të fundit për zemrat e forta, Manchester City fiton Premier League dhe mund të marrë frymë lirisht. Skuadra e Guardiolës pa humnerën dhe shkoi në 2-0 ndaj Aston Villas, pastaj për pesë minuta përmbysi rezultatin duke kaluar nga ferri në parajsë. Suksesi 3-1 i Liverpool me Wolverhampton ishte i kotë. Vendimet e tjera: Tottenham në Champions League së bashku me Chelsea, Arsenal dhe United në Europa League dhe West Ham në Conference League. Rrëzohet nga kategoria Burnley.

MANCHESTER CITY-ASTON VILLA 3-2

Emocionet, befasitë dhe një përmbysje e bujshme janë kuadri i fitimit të Premier League nga Manchester City. Citizens konfirmojnë veten si kampionë të Anglisë pas një ndeshje për zemrat e forta, në të cilën Guardiola pa humnerën para se të shpërthente nga gëzimi teksa tifozët pushtuan fushën. Aston Villa kaloi në avantazh në një nga veprimet e pakta sulmuese në minutën e 37-të me goditjen e bukur me kokë të Cash, që befasoi mbrojtjen shumë shpesh të shpërqendruar të Citizens. Në veçanti, Fernardinho, në ndeshjen e tij të fundit me fanellën e City, që bëri edhe dy naivitete të tjera në fund të pjesës së parë. Guardiola shkoi në dhomat e zhveshjes me bindjen se rezultati mund të ishte shumë më i rëndë, ndërsa pas rifillimit Villians vazhduan të shpenzojnë me Watkins, përpara se në të 68-të Coutinho të dyfishonte shifrat. Etihad Stadium mbeti pa fjalë, por u kujdes Gundogan, i sapofutur, që shkurtoi distancën në minutën e 76-të. Është shkundja vendimtare e kaluan vetëm tre minuta para se Rodri të firmoste barazimin e bujshëm. Për golin e tretë ishte vetëm çështje kohe dhe sërish Gundogan ishte shpëtimtari, duke devijuar nga fare pranë në minutën e 81-të. Pesë minuta çmenduri që ndryshuan historinë e Premier League, pesë minuta për të shkuar nga ferri në parajsë, City ngre murin dhe festa fillon me bilbilin e trefishtë.

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 3-1

Klopp preku vetëm ëndrrën, besoi në të, por më pas u rrëzua në më të bukurën dhe tani Liverpool mund të përqendrohet vetëm në finalen e Champions League kundër Real Madrid të shtunën e ardhshme. Nisje tronditëse e Liverpool që pas vetëm tre minutash shkoi në disavantazh nga goli i Netos. Reds rrezikuan edhe të pësojnë të dytin me Dendoncker, por frika kaloi e Thiago Alcantara krijoi një asist të shkëlqyer me takë për Manè dhe senegalezit (në limit të pozicionit jashtë loje) nënshkroi 1-1 i vetëm përballë portierit. Nga ana tjetër, ishte qartësisht në pozicion jashtë loje Manè, në fillimin e pjesës së dytë, kur VAR anuloi golin që në atë moment do ta kishte cuar Liverpoolin në krye të renditjes. Lajme pozitive vinin nga Mançesteri por skuadra e Klopp ishte pa energji, hyri edhe Salah jo në formën e tij më të mirë fizike. Koha po mbaronte dhe nxitimi nuk ndihmonte në këtë rast, ashtu si tre golat e City në pesë minuta, kështu që avantazhi i Salah u bë i padobishëm në minutën e 84-të dhe trisi i Robertson pak afër shtesës vetëm sa e hidhëroi më shumë një fitore të kotë.

NDESHJET E TJERA

Përveç City dhe Liverpool tashmë të kualifikuar për në Champions League, Chelsea dhe Tottenham janë dy skuadrat e tjera që rrëmbejnë kualifikimin për në kompeticionin më të lartë evropian. Blues forcuan vendin e tyre të tretë falë një fitoreje 2-1 ndaj Watfordit (tashmë i rënë nga kategoria) me golat e Havertz dhe Barkley, ndërsa skuadra e Contes mori vendin e katërt pas suksesit të lehtë në transfertë 5-0 ndaj Norwich tashmë të rënë nga katergoria. Spurs me golat e Kulusevski (dygolësh), Son (dygolësh) dhe Kane, befasuan Arsenal, i cili duhet të jetë i kënaqur me vendin e pestë, i cili vlen kalimin në Ligën e Evropës pavarësisht 5-1 dërrmuese në shtëpi ndaj Everton. Në Ligën e Evropës shkon edhe Manchester United pavarësisht humbjes në shtëpi 1-0 ndaj Crystal Palace, ndërsa West Ham (i mundur 3-1 në Brighton) do të luajë në Conference League. Në luftën për shpëtim, ia del Leeds, duke mundur Brentford në shtëpi 2-1 dhe duke dërguar Burnley në Championship, i mundur 2-1 nga Newcastle. Së fundi Leicester-Southampton 4-1.

Premier League England

Arsenal 5-1 Everton

Brentford 1-2 Leeds United

Brighton & Hove Albion 3-1 West Ham United

Burnley 1-2 Newcastle United

Chelsea 2-1 Watford

Crystal Palace 1-0 Manchester United

Leicester City 4-1 Southampton

Liverpool 3-1 Wolverhampton Wanderers

Manchester City 3-2 Aston Villa

Norwich City 0-5 Tottenham Hotspur