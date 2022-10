Ndeshjet e vajtjes në grupet e Champions janë mbyllur me takimet e mbrëmjes. Rezultate të rëndësishme, skuadra të konfirmuar e pas surpriza. Haaland nuk ndalet, dygolësh në fitoren 5-0 të City. Tris i Chelsea përballë Milan dhe fitorja e parë e Juventus, që kaloi 3-1 Maccabi.

GRUPI E

Milani rrëzohet 3-0 në Champions League ndaj Chelsea, duke i dhënë lamtumirë vendit të parë në grup. Londinezët arrijnë në vendin e dytë të Grupit E. Ndeshje pa histori në Stamford Bridge, me Chelsea që e zhbllokuan takimin me Fofana. Mbrojtësi zgjidhi një rrëmujë në minutën e 24-të. Anglezët vuajtën vetëm në shtesën e pjesës së parë, për shkak të konkluzioneve të De Ketelaere dhe Krunic. Në fillim të pjesës së dytë Aubameyang dyfishoi pas një gabimi të Tomori (56′). Pastaj në të 62′ James fiksoi trisin, duke mposhtur Tatarusanu me të djathtën në shtyllën e parë. Në krye të grupit është Salzburg e pas tyre Chelsea.

GRUPI F

Real Madrid vazhdon me pikë të plota, duke mposhtur edhe Shakhtar me rezultatin 2-1. Shifrat në fakt absolutisht nuk pasqyrojnë dominimin e blancos, shumë të pasaktë para porte. Avantazhi i merengues erdhi në minutën e 13-të. Rodrygo doli i lirë dhe goditi nga jashtë zonës, duke mposhtur Trubin. Portieri ukrainas shpëtoi ndaj Benzema, por duhet të kapitullonte në minutën e 28-të përballë Vinicius Junior. Braziliani shkoi afër të tretit, por Real Madrid shpërdoroi shumë dhe u dënua në fundin e pjesës. Në akrobaci Zubkov i dhuroi Shakhtar një 2-1 shpresëdhënës.

Real Madrid dominoi edhe pas rifillimit, por nuk arriti të shënojë. Rodrygo dhe Vinicius Junior kanë shanse të mëdha, ashtu si edhe Benzema. Mundësia e fundit erdhi nga këmbët e zëvendësuesit Asensio, i cili godit shtyllën. Blancos fituan 2-1 dhe arritën në 9 pikë, të ndjekur nga Shakhtar (4) dhe Leipzig (3).

GRUPI G

Manchester City dominoi dhe fitoi me diferencë të madhe, duke mposhtur Copenhagen 5-0: protagonist ishte sërish Haaland, i cili me dy golat e sotëm arrin 19 gola në 12 ndeshje. Norvegjezi zhbllokohet menjëherë, duke shënuar në të 7 në krosimin e Cancelo. Citizens pastaj shpërthyen: Bernardo Silva goditi shtyllën, më pas Grabara shpëtoi rezultatin ndaj Grealish dhe vetë Haaland. Sulmuesi është në formë të shkëlqyer dhe dyfishoi në minutën e 32. Me këtë gol që vlen 2-0, Haaland arriti 28 gola në Champions League dhe parakaloi Luis Suarez (27). Para pushimit mbërriti edhe trisi, i ndihmuar nga autogoli i Kocholava.

Pjesa e dytë filloi pa Haaland, me Guardiolën që vendosi ta lërë të pushojë dhe i jep minuta të rinjve Palmer, Lewis dhe Wilson-Esbrand. Në minutën e 51′ erdhi pokeri, i nënshkruar me penallti nga Mahrez, ndërsa në të 76 Julián Álvarez bëri 5-0. Kështu përfundoi, me suksesin e Manchester City, që mbetet me pikë të plota dhe dominon grupin G.

Në sfidën tjetër, Sevilla është mposhtur nga Borussia Dortmund. Verdhezinjtë fituan 4-1 në Sanchez-Pizjuan, në atë që mund të jetë ndeshja e fundit e Lopeteguit në pankinën andaluziane. Edhe këtu ndeshja u zhbllokua menjëherë falë Raphael Guerreiro. Ai shënoi në të 5′ me një goditje të shkëlqyer nga distanca. Në fund të pjesës së parë, Borussia diferencohet. Bellingham shënoi golin e 2-0 në minutën e 40-të me një prekje të shkëlqyer për të zhvendosur Bounou. Tre minuta më vonë erdhi trisi i Adeyemi.

Sevilla e dërrmuar në shtëpi zgjohet vetëm në minutën e 51-të. En-Nesyri shënoi golin e flamurit, me një goditje me kokë nga këndi. Ky është një reagim kalimtar, sepse Dortmund vazhdoi të dominojë dhe fiksoi pokerin. Goli i 4-1 është i Julian Brandt, që finalizoi në minutën e 77-të. Dortmund është i dyti me 6 pikë, ndërsa andaluzianët të fundit.

GRUPI H

Juventus nuk gabon më në Champions League dhe mbetet në lojë për kalimin e komplikuar në 1/8 pas Psg dhe Benfica. Në javën e tretë të Grupit H, skuadra e Allegrit mposhti Maccabi Haifa me rezultatin 3-1 dhe arriti tre pikët e para. Në Stadium në pjesën e parë ishte Rabiot ai që zhbllokoi ndeshjen (35′) me një asisit perfekt të Di Maria. Në pjesën e dytë, Fideo u përsërit dhe i shërbeu Vlahovic (50′) topin për të dyfishuar rezultatin. Izraelitët shkurtuan diferencën me David (75′) dhe së bashku me Atzil (tre shtylla) tentoi të rihapë ndeshjen. Për fatin e Allegri, tris i Rabiot (83′) mbylli takimin, me një goditje me kokë.

Në grupin e Juventusit, arriti rezultati më pak i vlerësuar nga bardhezinjtë. Benfica dhe PSG barazuan 1-1 dhe vazhdojnë krah për krah, me 7 pikë dhe një +4 qetësuese ndaj Zonjës së Vjetër. Benfica e nisi mirë, por avantazhi është i PSG. Mbappé shërbeu për Messi, i cili mposhti Vlachodimos nga distanca, duke i shënuar skuadrës së 40 në Champions League. Donnarumma kapitulloi vetëm i befasuar nga autogoli i Pereira në minutën e 41-të. Galtier i provoi të gjitha në pjesën e dytë, por rrezikoi vetë të kapej në kundërsulm. Benfica dhe PSG mbeten krah për krah me 7 pikë, +4 ndaj Juventusit.

REZULTATET

Champions League Group E

FC Salzburg 1-0 Dinamo Zagreb

Chelsea 3-0 AC Milan

Champions League Group F

RB Leipzig 3-1 Celtic

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Champions League Group G

Manchester City 5-0 FC Copenhagen

Sevilla 1-4 Borussia Dortmund

Champions League Group H

Benfica 1-1 Paris Saint-Germain

Juventus 3-1 Maccabi Haifa