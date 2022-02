Kampionët në fuqi të Europës, Chelsea, ka hedhur hapin më të sigurtë drejt cerekfinales së Champions League, duke fituar ndeshjen e parë të 1/8 në Londër kundër Lille 2-0. Vendosën golat e Havertz dhe Pulisic, që mjaftojnë që Tuchel të ketë një avantazh të rëndësishëm për kthimin në Francë. Barazon në Spanjë Juventus, që u iluzionua nga goli rekord i Vlahovic pas 32 sekondash, por u barazua nga Parejo, duke lënë gjithcka në ekuilibër në ndeshjen e dytë në Torino.

VILLAREAL 1-1 JUVENTUS

Villarreal-Juventus mbyllet 1-1 në ndeshjen e parë të 1/8 të Ligës së Kampionëve. Bardhezinjtë e Allegrit u rikuperuan në pjesën e dytë pasi kaluan në avantazh pas vetëm 32 sekondash lojë me topin e parë të prekur në garë nga Dusan Vlahovic. E djathta fituese e serbit befasoi Rullin dhe i lejoi Juventusit të kalonte në avantazh. Italianët qendruan përpara deri në minutën e 66, kur Parejo gjeti golin e barazimit. Data palindromike (22/02/2022) premton mirë për debutuesin Vlahovic, i cili shënoi golin më të shpejtë të një lojtari që debuton në Champions League, pas vetëm 32 sekondash. Megjithatë, për Juventusin, rezultati i ndeshjes ishte me më pak fat: bardhezinjtë qëndruan në epërsi dhe gjithashtu në kontroll të lojës për 66 minuta, për të kapitulluar për shkak të një gabimi rrëqethës në mbrojtje: Rabiot humbi nga sytë Parejon, i cili u tregua i shpejtë për të mposhtur Sczcesny me një të majtë fluturimthi. Në Estadio de la Ceramica, ndeshja e parë e 1/8 të Ligës së Kampionëve përfundoi 1-1 (goli në transfertë nuk vlen më dyfish); raundi i dytë është programuar për në 16 mars në Torino.

CHELSEA 2-0 LILLE

Chelsea vrapon drejt çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve. Në ndeshjen e parë të raundit të 16 më të mirëve, Blues mundën 2-0 Lille në Stamford Bridge dhe rezervuan praktikisht raundin tjetër, të cilin do ta përfundojnë më 16 mars në Francë. Loja nuk u vu kurrë në dyshim. Skuadra e Tuchel zhbllokoi ndeshjen në minutën e 8 me goditjen me kokë të Havertz, në krosimin nga këndi të Ziyech dhe dyfishoi falë Pulisic në asistin e Kante. Në letër ishte një nga ndeshjet më të pabalancuara të raundit të 1/8 të Ligës së Kampionëve. E fusha konfirmoi ndjesitë e vigjiljes: mes Chelsea dhe Lille ka një hendek që shkon përtej 2-0 në Stamford Bridge, rezultat që u hap rrugën anglezëve për në çerekfinale.