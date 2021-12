Manchester City është në krye të Premier League në përfundim të Boxind Day e tani është +6 ndaj Chelsea, triumfues 3-1 përballë Aston Villa me përmbysjen e firmosur nga Jorginho (dygolësh me penallti) e Lukaku. Tani londinezët janë në kuotë të barabartë pikësh me Liverpool, që duhet ende të luajë.

Chelsea u rikthye të fitojë në Premier League, me përmbysje, 3-1 ndaj Aston Villas të nënshkruar Jorginho dhe Lukaku. Pas një fillimi jo emocionues, Blues shkuan pranë epërsisë kur krosimi fantastik i Mount u përplas befasisht mbi traversën e jashtme. Kaluan disa minuta dhe vendasit zhbllokuan ndeshjen: në të 28′ James devijoi drejt portës së tij krosimin e Targett, duke befasuar portierin Mendy. Të besuarit e Tuchel u përgjigjën shpejt, duke përfituar nga penalltia e shkaktuar nga Cash për një faull ndaj Hudson-Odoi. Nga pika e bardhë Jorginho zhvendosi Martinezin duke barazuar rezultatin. Ish-sulmuesi i Interit, Lukaku hyri në fushë në fillim të pjesës së dytë dhe, pas vetëm 10 minutash, përmbysi ndeshjen, duke goditur me kokë harkimin e Hudson-Odoit për ta dërguar në kënd për golin e 2-1. Mount shpërdoroi goditjen e KO duke e dërguar topin jashtë me portën bosh, por mendojnë Lukaku-Jorginho të mbyllin historinë: belgu fitoi penalltinë e dytë, mesfushori e shndërroi në gol. Chelsea festoi me rezultatin 3-1 dhe u rikthye të fitojë pas dy barazimeve, duke arritur Liverpool (që ka luajtur një ndeshje më pak) në vendin e dytë, 6 pikë prapa City kryesues. Aston Villa mbetet në vendin e 22-të, në mesin e tabelës.