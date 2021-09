Tre ekipe të mëdha të Premier League karakterizuan ndeshjet e drekës në javën e gjashtë të kampionatit. Në përplasjen e drejtpërdrejtë mes Chelsea dhe Manchester City, të besuarit e Guardiolës fituan në Stamford Bridge 1-0: një gol i Gabriel Jesus në minutën e 53-të mjaftoi që Blues të arrihen në vendin e parë nga Citizens. United u shemb 1-0 në shtëpi ndaj Aston Villa: Hause vendosi në minutën e 88-të. Tre të mëdhatë janë tani në krye, së bashku me Liverpoolin, që tani mund të fluturojë.

CHELSEA 0-1 MANCHESTER CITY

Sukses i merituar për Manchester City, i cili fitoi ndeshjen e drejtpërdrejtë kundër Chelsea dhe e arrin atë në pjesën e lartë të renditjes së Premier League. Në pjesën e parë të përsëritjes së finales së fundit të Ligës së Kampionëve, Citizens bënë ndeshjen, por nuk arritën të godasin. Kundërsulm djegës për Blues në minutën e 15-të: Werner vrapoi në limite të pozicionit jashtë loje dhe më pas shërbeu në qendër për Lukakun, por sulmuesi nuk arrin për fare pak. Numri 11 bën sërisht keq në shpejtësi, duke u kthyer në të djathtë dhe duke provuar goditjen, por Walker bllokoi duke lejuar vetëm një këndore. Ndërkohë, Thiago Silva zuri vendin e Reece James, i dëmtuar në kaviljen e djathtë. Mundësi e mirë për miqtë pak para pushimit. Magji e Cancelos, që nxiti thellësinë e De Bruyne; belgu nuk arriti atje, por Gabriel Jesus po. Braziliani uli topin me shpatull në zonë, por goditi keq. Në fillim të pjesës së dytë, vjen edhe avantazhi i merituar i skuadrës së Guardiolës: Goditja e Cancelos bllokohet nga mbrojtja vendase, topi arriti te Gabriel Jesus që u rrotullua mes tre kundërshtarëve dhe e lë Mendy të shtangur falë një devijimi të dyfishtë. Ndërhyrja e Mendy ndaj Grealish dhe devijimi i Thiago Silvas ndaj Gabriel Jesus e mbajtën në lojë Chelsea, që megjithatë nuk krijoi më rreziqe dhe u detyrua të pësojë humbjen e parë.

MANCHESTER UNITED 0-1 ASTON VILLA

Me një finale të çmendur të ndeshjes, Aston Villa bën goditjen në Old Trafford, duke triumfuar mbi një United të fikur, të udhëhequr nga një Cristiano Ronaldo në ndeshjen më të dobët që kur ka mbërritur në Manchester. Sinjalin e parë të ndeshjes e dha Bruno Fernandes, i cili u përpoq të shqetësojë Martinez duke goditur jashtë. Në të 17’, pastaj, vjen kundërsulmi i Greenwood, i cili fluturoi në krah, driblon një kundërshtar dhe provoi goditjen, tepër e lehtë në krahët e portierit. De Gea rrezikoi gafën në pasimin e Maguire: portieri spanjoll gaboi rivënien dhe e dërgoi topin te Watkins i cili e ndaloi dhe goditi menjëherë. I aftë portieri për të korrigjuar gjithcka me këmbën e tij. Përveç një goditje me kokë, mbi traversë të Konsa dhe një tentativë të Maguire, e shpëtuar nga Martinez, pjesa e parë u mbyll pa emocione të tjera. Prapavija e Villains mbajti mirë edhe në pjesën e parë të 45 minutave të dyta: Greenwood dhe Pogba janë të pasaktë me konkluzionet e tyre në distancë. Martinez është (pothuajse) joaktiv në pjesën e dytë. Në fund pastaj ndodh gjithcka. Hause shënoi në zhvillimet e një goditje këndi; Djajtë e Kuq mund të barazonin me një penallti në shtesë (faull i vetë Hause ndaj Cavani), por edhe pse Ronaldo ishte në fushë, në pikën e bardhë shkoi Bruno Fernandes, që gaboi. Mundësi e hedhur poshtë nga skuadra e Solskjaer, që dështoi të mbante e vetme kryesimin.