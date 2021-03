Tre rezultate identike në mesjavën e Premier League, me 0-1 të Chelsea në Liverpool duke i shkaktuar një humbje të pestë radhazi në shtëpi historike për Reds, si nuk kishte ndodhur kurrë më parë: Mount vendosi në minutën e 42. Evertoni i Ancelotti e ndjek nga afër, duke fituar një ndeshje komplekse në West Bromwich falë Richarlison në minutën e 20 të pjesës së dytë. Tottenham gjithashtu fiton brenda mureve të Fulham: autogol i Adarabioyo në minutën e 19-të.

Nuk kishte ndodhur kurrë më parë në historinë e Liverpool, por gjithmonë ka një herë të parë. Në fakt, arrin disfata e pestë radhazi në shtëpi, pasqyrë e sezonit të mallkuar të Salah dhe shokëve të tij. Derbi shumë delikat mes trajnerëve gjermanë në zonën e Champions filloi me Reds që dhanë shenjat e futbollit ofensiv, me të cilin të gjithë janë mësuar deri tani, por situata e mbrojtjes së Klopp, plotësisht në emergjencë, komplikoi jo pak planet në 45 minutat e para. Werner brenda çerek ore bëri që bashkatdhetari i tij të dridhet në pankinën vendase, duke mos gjetur fillimisht kuadratin e më pas duke testuar reflekset e Alisson. Në topa të gjatë Liverpool vuan dhe Jorginho shërbeu për ish-sulmuesin e Leipzig, që kaloi edhe portierin për të shënuar një gol që u anullua më pas në konsultimin me Var, për pozicion jashtë loje.

Vështirësitë e Reds nuk është se u zhdukën, sepse 3 minuta pas intervalit Mount i dha avantazhin e merituar Chelsea. Fillimi i pjesës së dytë vazhdoi në emocionet e 45 minutave të para, me arbitrin që gjykoi ko faull një prekje me dorë në zonë nga Kanté, ndërsa Chilwell shkoi pranë dyfishimit. Klopp u mundua të riorganizojë të tijtë për të shmangur një humbje tjetër, por është akoma Alisson që duhet të bëjë të pamundurën për të ndalur Werner. Kështu, në fund, Blues mbrojnë vendin e katërt nga Everton dhe Liverpool mbetet i palëvizshëm i shtati në renditje.

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

Fulham 0 – 1 Tottenham Hotspur

West Bromwich Albion 0 – 1 Everton

Liverpool 0 – 1 Chelsea