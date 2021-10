Premier League ka njoftuar ndryshimin e pronësisë së Newcastle, e cila i ka kaluar fondit arab PIF: “Newcastle United FC dhe St. James Holdings Limited zgjidhën sot mosmarrëveshjen mbi blerjen e klubit nga konsorciumi i PIF, PCP Capital Partners dhe RB Sports & Media. Klubi është shitur te konsorciumi me efekt të menjëhershëm. Palët kanë rënë dakord që marrëveshja është e nevojshme për të mbyllur paqartësinë në lidhje me pronësinë e klubit. Premier League ka marrë një siguri: Mbretëria e Arabisë Saudite nuk do të ketë kontroll mbi Newcastle”.

Newcastle në thelb do të drejtohet nga shteti i Gjirit pasi Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite investon në emër të qeverisë së tij. Ata krenohen me një vlerë neto prej 320 miliardë paund, rreth 10 herë më shumë se Sheikh Mansour i Man City dhe 50 herë më shumë se pronari i PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mansour, ishte deri tani pronari më i pasur i futbollit në botë, me një pasuri neto prej 23.2 miliardë, ndërsa Al-Khelaifi është i teti me një vlerë neto prej 6.5 miliardë. Newcastle United nuk do të ketë vetëm pronarët më të pasur në Premier League, por edhe në botë, pas pranimit nga klubi i propozimit prej 300 milion paund të fondit arab, që i jep fund qëndrimit 14-vjeçar të Mike Ashley si pronar në St James ‘Park.

Sipas The Athletic, kontrolli saudit pritet të kalojë pasi shteti të përfundojë një betejë piraterie njëvjeçare me beIN Sports me qendër në Katar. Arabia Saudite dhe Katari janë përfshirë në luftën e transmetimit pasi hakimi i transmetimit rajonal të beIN Sports. beOUTQ, një kompani kopjuar në pronësi të Arabisë Saudite, kishte shpërndarë rrjedhën në të gjithë rajonin, gjë që i kushtoi beIN Sports një pasuri. Kopja u mbyll në vitin 2019, por sauditët vazhduan të bllokojnë beIN Sports, duke shkaktuar tensione midis dy shteteve të Lindjes së Mesme.

Guvernatori i Fondit Saudit të Investimeve Publike, Yasir Al-Rumayyan, do të bëhet president i klubit. Ai do të marrë mbështetje të konsiderueshme nga Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Konsorciumi saudit do të zotërojë 80 përqind të Neëcastle pas përfundimit të blerjes. Biznesmenja britanike Amanda Staveley do të ndajë 20 përqindëshin e mbetur në mënyrë të barabartë me vëllezërit Reuben. Ndryshim i rëndësishëm pritet te Magpies me Sauditët në krye, veçanërisht duke pasur parasysh pasurinë e tyre tronditëse. Ata do të jenë pronarët më të pasur në futbollin botëror në një distancë marramendëse, duke i bërë homologët e tyre të Manchester City dhe PSG të duken si varfanjakë.