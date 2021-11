Në mbrëmjen e një derbi milanez me emocione të forta, Hakan Calhanoglu, ka shkuar përtej etikës së një futbollisti që ka kaluar vite të rëndësishme në spondin tjetër të qytetit. Në derbin e parë me fanellën e Interit pas katër sezoneve në Milano, turku, pasi shënoi golin me penallti, festoi duke bërë gjestin e veshëve, sikur donte të dëgjonte më mirë fishkëllimat e ish-tifozëve të tij, të cilat kishin nisur që para-ndeshjes. Provokimi i turkut ka tërhequr vëmendjen e mbrojtësit kuqezi Alessandro Florenzi, që duke parë festimin polemizues, u ngrit nga pankina dhe hyri në fushë për ta qortuar, duke i thënë që të kthehej në mesfushë.