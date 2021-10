Bayern Munich riafirmon rolin e tij si padron i Bundesligës. Në ndeshjen për kreun e kampionatit në javën e tetë, bavarezët mundën Bayer Leverkusen me një 5-1 dërrmues, të ndërtuar që në pjesën e parë me dy gola të Lewandowskit dhe Gnabry të ndërthurur me golin e Müller; goli i Schick në pjesën e dytë është vetëm për tabelën e rezultateve. Kështu Bayern është kthyer i pari në renditje, +1 ndaj Borussia Dortmund.

Ishte ndeshja e shumëpritur, por Bayern Munich e kthen në një stërvitore, duke shkatërruar Bayer Leverkusen 5-1 në sfidën për vendin e parë në Bundesligë. Bavarezët e zhbllokuan ndeshjen pas vetëm 3 minutash, kur Lewandowski shpiku goditjen fituese me thembër, në asistin e Upamecanos. Leverkusen lë hapësira në gjysëmfushën e tyre dhe Sané tentoi me një goditje në hyrje të zonës, me topin të stampuar në shtyllë. Në gjysmë orën e parë, Bayern Munich përjetoi shtatë minuta eufori totale duke shënuar katër gola. Dygolëshi i Lewandowskit hapi festën, ndërsa Müller nënshkroi trisin duke devijuar (ndoshta pa dashje) një goditje të Süle në zhvillimet e një goditje këndi. Leverkusen është i paralizuar dhe Gnabry i fundos me një dygolësh në dy minuta, duke shfrytëzuar krosimin e Müller nga e majta në rastin e parë dhe duke mbyllur trekëndëshin me Goretzkan në të dytin.

Në dhomën e zhveshjes skuadrat kthehen me 0-5 për miqtë dhe BayArena është pa fjalë. Në pjesën e dytë vendasit u përpoqën të paktën të tregonin një minimum krenarie dhe gjetën golin e flamurit me cekun Schick, i saktë në diagonalen në këndin e largët. Bayern pastaj e vuri në gjumë lojën dhe u shfaq herë pas here rrezikshëm, duke u mbështetur në shpejtësinë e të sapofuturit në fushë Sabitzer. 5-1, megjithatë, mbetet në fuqi deri në bilbilin e trefishtë dhe i vendos bavarezët përsëri në krye të Bundesligës, me një pikë përpara Borussia Dortmund dhe tre mbi Freiburg dhe Bayer Leverkusen, të tronditur nga kjo pesëshe e pësuar.