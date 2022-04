Humbje për Bayern Mynih dhe Borussia Dortmund në javën e 32 të Bundesligës. Skuadra e Nagelsmann, tashmë kampionë të Gjermanisë, shembet 3-1 në Mainz. Verdhezinjtë, të sigurt për vendin e dytë, pësojnë edhe ata një humbje 4-3 në shtëpi nga Bochum, pavarësisht tregolëshit të Haaland. Gjithçka për t’u vendosur ende në luftën për shpëtim: Stuttgart dhe Bielefeld ende shpresojnë pas barazimeve përkatëse 1-1, të dyja në fund, me Wolfsburg dhe Hertha Berlin.

MAINZ-BAYERN MYNIH 3-1

Bayern Munich tashmë kampion i Gjermanisë bie në Mainz në një ndeshje të padobishme për klasifikimin. Pritësit kaluan në avantazh në minutën e 18 me Burkardt, më pas dyfishimi i Niakhates në minutën e 27. Lewandowski tentoi të zgjojë skuadrën e tij në minutën e 33, por bavarezët janë të shuar dhe të pamotivuar dhe në minutën e 57 Barreiro fikson trisin me bashkëpunimin e devijimit të Sule.

BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 3-4

Gola dhe spektakël mes Dortmundit dhe Bochumit në një ndeshje që nuk kishte shumë për të thënë për renditjen. Fillim shokues i Dortmundit (tashmë i sigurt për vendin e dytë) i cili e pa veten në disavantazh 2-0 pas vetëm tetë minutash: Polter dhe Holtmann shënuan dy herë për miqtë, por dy penallti nga Haaland në 18′ dhe 33′ u erdhën në ndihmë verdhezinjve, duke barazuar 2-2. Në këtë pikë inercia ishte e gjitha në anën e Dortmundit dhe rikthimi përfundoi në minutën e 63 sërish me Haaland, këtë herë me aksion. Trigolësh për norvegjezin, por jo mjaftueshëm, sepse në minutën e 81 erdhi barazimi 3-3 i papritur, me Locadia e në minutën e 85 një tjetër përmbysje me penalltinë e Pantoviçit.

AUGSBURG-KOLN 1-4

Këlni mbetet i kapur pas trenit për Europën falë fitores në shtëpinë e një Augsburg që është ende pranë shpëtimit, mungon vetëm matematika. Ndeshja u mbyll pas vetëm pesëmbëdhjetë minutash: avantazhi i Thielmann në 12′, Uth dyfishoi tre minuta më vonë. Në gjysmën e pjesës së dytë Modeste siguroi rezultatin me penallti, goli i flamurit erdhi në minutën e 73 nga këmbët e Niederlechner, ndërsa pesë minuta më pas Modeste përmbushi pokerin.

BIELEFELD-HERTA BERLIN 1-1

Bielefeld befasoi Herta Berlin në fund dhe mban ende gjallë njëfarë shprese për shpëtim dhe për zonën e playout, skuadra nga kryeqyteti është e katërta nga fundi dhe duhet të ruhet pas shpine. Pjesa e parë ishte e bllokuar dhe e dominuar nga frika e të dyja skuadrave, djemtë e Magathit dolën më të karikuar nga dhomat e zhveshjes dhe në minutën e 54 Tousart firmosi avantazhin për Berlin. Kur dukej e kryer për miqtë, me shpëtimin zyrtar një hap larg, Nilsson barazoi në minutën e 91.

STUTTGART -WOLFSBURG 1-1

Stuttgart arrin në fund Wolfsburg dhe shpreson akoma për një shpëtim të jashtëzakonshëm, ndërsa Ujqit janë të qetë në mesin e tabelës. Brooks e bëri të thjeshtë ndeshjen për skuadrën e tij pas vetëm 13 minutash, Fuhrich u dha vendasve një 1-1 shumë të rëndësishëm në minutën e 89.