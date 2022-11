Surprizë në mesjavën e vlefshme për javën e katërmbëdhjetë të Bundesligës. Borussia Dortmund rrëzohet 2-0 në Wolfsburg. Një ndeshje intensive në Volkswagen Arena, me shanse të shumta nga të dyja palët. Për të zgjidhur ndeshjen për Ujqit, shërbyen një gol në cdo pjesë loje. Sulmuesi holandez Micky van de Ven zhbllokoi ndeshjen me një goditje me kokë në minutën e 6′. Pastaj, Lukas Nmecha dyfishoi në kohën shtesë (92′).

Wolfsburg vazhdon të fitojë dhe bardhejeshilëve duket se “kura” Kovac i ka bërë mirë. Në “Volkswagen Arena” ndeshja mes Wolfsburg dhe Borussia Dortmund përfundoi 2-0. Verdhezinjtë humbasin kështu mundësinë për të qëndruar të lidhur me Bayern. Vendasit e nisën mirë me Marmoush në minutën e 3′. Kobel u tregua i kujdesshëm, por tre minuta më vonë ishte Micky Van De Ven ai që udhëhoqi bardhejeshilët drejt avantazhit. Vendasit i rezistuan sulmit të skuadrës së Terzic dhe shkuan në pushim me rezultatin 1-0.

Në pjesën e dytë, Dortmund shtyu përpara me Guerreiro dhe Moukoko, por Casteels ishte i pakaleushëm. Portieri rezistoi ndaj presingut të lojtarëve të Borussia. Wolfsburgu shtrëngoi dhëmbët dhe në minutat e fundit të shtesës dyfishoi me Lukas Nmecha (92′). Me këtë humbje, Dortmund mbetet me 25 pikë, ndërsa bardhejeshilët ngjiten në 20 pikë.