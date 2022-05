Nëse koha e mirë duket që në mëngjes, karriera e Shaqueel van Persie, djalit të Robinit, ka nisur ashtu si duhet. Ashtu si babai i tij, Shaqueel e nis nga Roterdami me fanellën e Feyenoord, me të cilin ka nënshkruar kontratë profesioniste deri në vitin 2025.

Robin van Persie ka nisur të luajë si profesionist pikërisht me skuadrën e vendlindjes së tij. Djaloshi nga Roterdami qendroi me Feyenoord nga viti 2001 deri në 2004, kur përshëndeti Holandën për të zbarkuar në Londër dhe për të veshur fanellën e Arsenal ku qendroi deri në 2012 përpara se të përjetonte një tre vjecar magjik në Old Trafford. Tani, Shaqueel van Persie, po përgatitet të ndjekë hapat e të atit e Feyenoord: në Tiranë 15 vjecari nuk do të jetë sigurisht, por shpreson që të bëjë histori me klubin hollandez, njësoj si i ati.