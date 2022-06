Shumë gola e argëtim në mbrëmjen e Ligës së Kombeve. Në Ligën A, Belgjika mposhti Poloninë me një 6-1 poshtëruese, duke bërë diferencën pas avantazhit të Lewandowskit (28′) me Witsel (42′), De Bruyne (59′), një dygolësh të Trossard (73′ dhe 80′), Dendoncker (83′) dhe Openda (93′). Buzëqesh edhe Holanda, e cila fitoi 2-1 në Uells falë Weghorst në minutën e 94-të. Në Ligën B, fitore për Ukrainën, 1-0 në Irlandë dhe Skocinë, 2-0 kundër Armenisë.

LIGA A, BELGJIKE – POLONI 6-1

Në Bruksel, Belgjika mposhti Poloninë 6-1 dhe u ringrit në këmbë pas disfatës debutuese. Miqtë e zhbllokuan ndeshjen në minutën e 28-të me Lewandowskin, por vendasit reaguan me kalimin e minutave dhe barazuan pak para pjesës së parë falë goditjes së Witsel të shërbyer nga Castagne. Në pjesën e dytë Belgjika shfaqi cilësinë më të lartë dhe hapi një humnerë të pakalueshme, deri në ekzagjerim në fund. Në të 59′ Hazard liroi De Bruyne në kundërsulm: lojtari i City shënoi me një diagonale precize, më pas i takon Trossard të shuante të gjitha shpresat polake me një dygolësh personal, në të 73′ shënoi në kundërsulm pasi uli në tokë Bednarek dhe në 80′ me një goditje të shkëlqyer në zhvillimin e një goditje këndi. Dendoncker me një goditje të bukur nga distanca në minutën e 83-të bëri pesë ndërsa Openda në minutën e 93-të nënshkroi rezultatin përfundimtar 6-1. Të besuarit e Martinezit arrijnë piëkrisht polakët në tre pikë.

LIGA A, UELLS – HOLANDË 1-2

Holanda mundi Uellsin në frymën e fundit dhe kaloi e vetme në krye të Grupit 4 në Ligën A. Oranje fituan 2-1 në një ndeshje të vështirë, në të cilën britanikët u mbrojtën fort dhe lanë pak hapësira. Banda e Van Gaal u bë e rrezikshme me Gakpon në pjesën e parë dhe zhbllokoi lojën në fillimin e pjesës së dytë, kur mesfushori Koopmeiners shpiku diagonalen e duhur. Uellsi futi Bale dhe gjeti guximin, duke barazuar në minutën e 92-të me goditjen me kokë të Norrington-Davies në krosimin e Roberts nga e djathta. Kur befasia u duk e servirur, Holanda gjeti forcën për të reaguar dhe për të marrë suksesin në minutën e 94-të me goditjen me kokë të Weghorst, që mposhti Davies dhe duke ngrirë stadiumin e Cardiff City. Oranje janë të parët me gjashtë pikë, britanikët mbeten në zero.

LIGA B, IRLANDË – UKRAINË 0-1

Ukraina debutoi në këtë Ligë të Kombeve me një fitore të ngushtë në Irlandë, të arritur me një rezultat të vuajtur 1-0. Të besuarve të Petrakovit u duhet vetëm një goditje dënimi e Tsygankov në minutën e 48-të, me një trajektore befasuese tallëse në pozicion të prirët, për të marrë suksesin dhe tre pikët e çmuara, të cilat tashmë vlejnë vendin e parë aktual (të barabartë me Skocinë) në grup. Nga ana e saj, Irlanda nuk shkoi përtej traversës së Duffy në minutën e 78-të dhe ngeci në humbjen e dytë radhazi në kompeticion.

LIGA B, SKOCI – ARMENI 2-0

Mjaftuan dy goditje me kokë për ta çuar Skocinë drejt fitores ndaj Armenisë, një 2-0 pothuajse asnjëherë e vënë në diskutim. Në Hampden Park në Glasgow, britanikët u ngritën në minutën e 28-të me goditjen e Ralston në krosimin e Armstrong dhe dyfishuan në minutën e 40-të me një tjetër goditje me kokë, këtë herë nga McKenna në këndin e ekzekutuar nga McGinn. Armenët nuk arrijnë të reagonin në pjesën e dytë dhe mbeten me tre pikë, të arritur piëkrisht nga skocezët dhe Ukraina (të cilët kanë luajtur një ndeshje më pak).

League A: Group 4 UEFA Nations League

Belgium 6-1 Poland

Wales 1-2 Netherlands

League B: Group 1 UEFA Nations League

Republic of Ireland 0-1 Ukraine

Scotland 2-0 Armenia