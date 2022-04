Feston vetëm Braga në përfundim të ndeshjeve të para çerekfinale të Europa League. Portugezët janë skuadra e vetme që ka fituar ndeshjen e parë drejt gjysmëfinales, duke mposhtur Glasgow Rangers 1-0 falë Abel Ruiz. Dy ndeshjet e tjera të mbrëmjes përfunduan 1-1: në Frankfurt Barcelona iu kundërpërgjigj me F. Torres golit të mrekullueshëm të Knauff, ndërsa West Ham ndaloi Lyon, edhe pse e luajti pjesën e dytë me dhjetë lojtarë. Vendosën golat e Boëen dhe Ndombélé.

EINTRACHT FRANKFURT 1-1 BARCELONA

Barcelona merr barazimin në fushën e Eintracht dhe shtyn verdiktin për kualifikimin për kthimin në Camp Nou. Në Frankfurt përfundoi 1-1 me shumë raste nga të dyja palët: miqtë ishin të rrezikshëm me Ferran Torres dhe Aubameyang, vendasit me Soë. Bilanci u prish tre minuta në pjesën e dytë kur Knauff gjeti një të djathtë të mrekullueshme nga jashtë zonës, në zhvillimin e një goditjeje këndi, për t’i dhënë epërsinë gjermanëve. Lindstrom e humbi goditjen e mundshme të nokautit, në asistin e Kostic dhe katalanasit nuk falën, duke barazuar në minutën e 65 me Ferran Torres në fund të një dialogu të vlefshëm me Frenkie De Jong. Në fund, Eintracht mbetet me dhjetë lojtarë për përjashtimin e Tutës, i cili mori kartonin e dytë të verdhë për një ndërhyrje të pakujdesshme ndaj Pedrit. Rezultati 1-1 mbetet deri në fishkëllimën e trefishtë dhe nuk prishi ekuilibrin në funksion të ndeshjes së kthimit.

WEST HAM UNITED 1-1 LYON

Lyon kthehet nga Anglia me një barazim dhe një valixhe plot keqardhje. Francezët barazuan 1-1 në fushën e West Ham, pa përfituar nga epërsia numerike që patën gjatë gjithë pjesës së dytë. Hammers nisin fuqishëm ndeshjen dhe luajtën më mirë, duke thirrur Lopes të ndërhyjë në tentativën e Benrahmas, por ata e ndërlikuan jetën e tyre me kartonin e kuq për Cresswell, fajtor se pengoi Dembélé, që ishte nisur në kundërsulm drejt zonës së penalltisë. Me një lojtar më pak për gjithë pjesën e dytë, anglezët gjetën edhe avantazhin në minutën e 52, me Boëen që shtyu në rrjetë topin e devijuar nga një mbrojtës. Lyon nuk mund të pajtohej me rezultatin dhe reagoi menjëherë duke barazuar në minutën e 66 me Ndombélé, i cili nga dy hapa larg mbështeti në rrjetë një krosim të ulët të Tetê, i cili u devijua keq nga Areola dhe Fredericks. Në Francë do të nisë sërish nga një ekuilibër absolut.

SC BRAGA 1-0 RANGERS

Fituesi i vetëm i mbrëmjes së Europa League është Sporting Braga, që mundi 1-0 Glasgow Rangers. Portugezët kishin një qëndrim më sulmues dhe shkuan afër shënimit në dy rrethana në pjesën e parë. Britma e gëzimit e Hortes u mbyt në fyt dy herë: në minutën e 25 kur e djathta e tij goditi shtyllën dhe pak minuta më vonë me vendimin e VAR për t’i anuluar golin për një faull të mëparshëm. Ndeshja u vendos më pas nga vërshimi i Abel Ruizit në minutën e 40: lojtari 22 vjecar shënoi në hyrje të zonës me të djathtën, duke befasuar portierin në shtyllën e afërt. Skocezët krijuan pak ose aspak, ndërsa Braga mbrojti avantazhin. Në kthim, Rangers do të duhet të përpiqet të përmbysë rezultatin për të arritur gjysmëfinalen.

