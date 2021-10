Barcelona zhbllokohet në Ligën e Kampionëve dhe merr fitoren e parë duke mposhtur 1-0 Dinamon e Kievit. Në Camp Nou, katalanasit marrin tre pikët me devijimin e Piqué në minutën e 37 në një asist të Jordi Alba, që i lejon të kthehen në lojë në grupin e tyre. Në grupin G, Salzburg është gjithnjë e më i pari falë 3-1 ndaj Wolfsburg: finalizimet e Okafor (65 ‘dhe 77’) dhe goli në start i Adeyemit (3 ‘) vendosën ndeshjes, barazimi momental 1-1 i gjermanëve me Nmecha ishte i padobishëm (15’).

GRUPI E

Pas dy ndeshjeve makthi me Bayernin dhe Benfikën, duhej një gol i veteranit Pique për t’i dhënë Barcelonës golin e parë dhe suksesin e parë në këtë edicion të Champions League, që largon fantazmat duke mundur 1-0 Dinamon e Kievit. Në Camp Nou, blaugranat janë të rrezikshëm veçanërisht me topa të lartë: Dest gaboi nga fare pranë, pastaj Luuk de Jong i shkon pranë avantazhit me një të djathtë të harkuar. Muri ukrainas shembet në minutën e 36, kur Jordi Alba, nga e majta, krosoi në qendër për Pique, i cili me një devijim nga distanca e afërt nuk gaboi. Në pjesën e dytë, Koeman hedh në fushë Ansu Fati dhe Coutinho, dhe është numri i ri 10 dhe braziliani që shkuan pranë dyfishimit disa herë, por pa sukses. Dinamo e Kievit mbetet në lojë deri në fund, por kurrë nuk e trembi Barcelonën, e cila ngjitet në 3 pikë në grupin E dhe rimerr shpresa për kualifikim: mënyra më e mirë për t’u paraqitur në El Clasico të së dielës.

GRUPI G

Salzburgu konfirmohet në krye të grupit G duke fituar në shtëpi pa probleme ndaj Wolfsburgut, me rezultatin 3-1. Austriakët kaluan në avantazh pas vetëm 3 minutash: Adeyemi i merr kohën Mbabu në topin e Seiwald, hyri në zonë dhe mposhti Casteels. Vendasit thuajse dyfishuan me traversën e goditur disa hapa nga Okafor, por në të 15′ Nmecha firmosi barazimin 1-1, duke devijuar me kokë në krosimin nga këndi të Arnold. Sfida, më pas, u vendos në pjesën e dytë, dhe përsëri në goditje nga këndi: midis 65 ‘dhe 77’, në fakt, Okafor gjeti dy gola si një oportunist i vërtetë, duke shënuar në zonën e vogël në rastin e 2-1 dhe duke shfrytëzuar, gjithmonë nga pranë, spondin me kokë të Bernardos. Salzburg fiton 3-1 dhe kështu ngjitet në 7 pikë, ndërsa Wolfsburg mbetet në kuotën 2.