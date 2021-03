Janë luajtur katër ndeshjet e parë të 1/8 të Europa League, ku nuk kanë munguar befasitë e rezultate të rëndësishme. Milan barazon në shtesë kundër një Manchester United që e mendoi të marrë rezultatin. Fitore bindëse e Ajax në shtëpi kundër Young Boys dhe e Villareal në transfertën e Kievit. Vetëm 1-1 në Pragë mes Slavias e Rangers.

MANCHESTER UNITED – MILAN 1-1

Në vajtjen e 1/8 të finales së Europa League, Milan barazon 1-1 kundër Manchester United e pas 7 ditësh në San Siro do të niset me një avantazh të lehtë. Ndeshje e madhe e kuqezinjve, që luajtën më mirë se anglezët por u ndëshkuan në minutën e 50′ nga Diallo, që përfitoi nga një vendosje e keqe e mbrojtjes së Piolit. Pa Ibrahimovic e me Leaon të pafuqishëm për të carë mes Maguire e James, të besuarit e Solskjaer u godit në minutën e 92′ nga një goditje me kokë fituese e Kjaer, që i jep një përparësi të rëndësishme kuqezinjve për në kthim, ku edhe barazimi pa gola i kualifikon.





AJAX – YOUNG BOYS 3-0

Ajax hipotekon praktikisht çerekfinalen pas vetëm ndeshjes së parë, falë 3-0 ndaj Young Boys. Në Amsterdam Arena është vënë në skenë një monolog i lojtarëve të ten Hag, me Faivre menjëherë të detyruar të ndërhyjë ndaj Antony dhe Gravenberch. Panorama, në pjesën e dytë, nuk ndryshoi: portieri zviceran duhet përsëri të bëjë të pamundurën në goditjen me kokë të Edson Alvarez, ndërsa në minutën e 54-të Antony shkoi pranë avantazhit me një goditje me të majtën. Loja e shkëlqyer e hollandezëve shpërblehet në minutën e 62-të: Klaassen përfitoi nga një top i dalë pas përplasjes me Lustenberger dhe, i vetëm para Faivre, nuk bëri asnjë gabim, duke nënshkruar 1-0 në favor të Heshtarëve. Në të 82’, megjithatë, dyfishimi erdhi falë goditjes me të majtën e Tadiç, i cili vlen 2-0. Gjashtë minuta më vonë, kapiteni i miqve goditi shtyllën dhe Lustenberger shmangu goditjen e Brobbey, i cili gjeti golin e tretë në shtesë. Mbaroi 3-0: Ajax është shumë afër çerekfinales, ndërsa Young Boys, në Bern, do ti duhet një arritje e vërtetë.







DINAMO KIEV-VILLARREAL 0-2

Villarreal fitoi ndeshjen e parë duke mundur Dinamo Kiev me rezultatin 2-0 dhe duke siguruar një avantazh të vlefshëm në funksion të ndeshjes së kthimit. Pjesa e parë ishte e mbushur me emocione, me dy skuadrat menjëherë afër golit me respektivisht Trigueros dhe Tsygankov. Pas mundësisë së Gerson Rodrigues, Nëndetësja e Verdhë kaloi në epërsi pas gjysmë ore falë golit të Pau Torres, i shërbyer nga Gerard Moreno. Në fillim të pjesës së dytë spanjollët dyfishuan: Raul Albiol në minutën e 52′ e depozitoi topin në rrjetë pas pritjes fillimisht të Bushchan në goditjen me kokë të Gerard Morenos. Ukrainasit nuk u dorëzuan dhe u munduan me Tsygankov, i pafat me konkluzionet e tij nga distanca. Në fund, Villarreal reziston dhe kthehet në shtëpi me një rezultat thelbësor 2-0. Nga ana tjetër, Dinamo Kiev do të kërkojë një rikthim të dëshpëruar në Spanjë.





SLAVIA PRAGA-RANGERS 1-1

Gjithçka është në lojë, pas 90 minutave të para në Pragë, pasi ndeshja e parë mes Slavias dhe Rangers përfundoi 1-1. Çekëve iu deshën vetëm 7 minuta për të kaluar në avantazh: Stanciu mori një pasim në hyrje të zonës nga Olayinka dhe me të djathtën në kryqëzim mposhti McGregor. Portieri i miqve u tregua i aftë të bllokonte goditjen e lirë të Provod, atëherë skocezët barazuan në minutën e 37: Hagi shërbeu Helander, i cili nga dy hapa dhe me portën bosh nuk mund të humbiste golin e 1-1. Në pjesën e dytë, Kent gjeti një përfundim që nuk është i përsosur, por Kolar u detyrua të bëjë një pritje të shkëlqyer për të hequr të majtën e sulmuesit nga kryqëzimi i shtyllave. Në fund, McGregor bëri një pritje të pabesueshme duke bllokuar në tokë, goditjen me kokë të Masopust dhe mbron kështu barazimin 1-1: një avantazh i vogël për të besuarit e Gerrard në funksion të kthimit të Glasgow.





