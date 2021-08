Në pritje të Sevillas, Atletico Madrid është i vetëm në krye pas barazimit të bujshëm, zbavitës dhe të çmendur të Real Madrid në Valencia, në shtëpinë e një Levante heroike. Formacionit të Ancelottit iu deshën vetëm 5 minuta për të kaluar në epërsi: Benzema depërtoi në të majtë dhe shërbeu në qendër për Bale, i cili nuk bëri asnjë gabim me të majtën. Blancos legjitimuan përparësinë në fund të pjesës së parë me konkluzionet e uellsianit dhe Iscos në afërsi të portës së mbrojtur nga Aitor Fernandez. Në pjesën e dytë, megjithatë, kaluan vetëm 29 sekonda dhe Roger Martí shënoi golin e barazimit duke përthyer dorën e Courtois në asistin vertikal të Meleros. Në minutën e 57, vendasit madje kompletuan përmbysjen: krosim nga e djathta i de Frutos dhe goditje e fuqishme me të djathtën nga Campaña, i lënë krejt i vetëm e që e vendosi topin nën kryqëzimin e shtyllave: 2-1 për Levante.

Menjëherë pas golit të pësuar, Ancelotti mbulohet duke hequr Isco, Hazard dhe Bale dhe duke futur Asensio, Vinicius Jr dhe Rodrygo. Ndryshimi i trefishtë pati efektin e dëshiruar: Vinicius Jr, në fakt, fluturoi drejt portës në filtrin inteligjent të Casemiro dhe shënoi me një diagonale të majtë, duke nënshkruar 2-2 në minutën e 73. Gjashtë minuta më vonë, megjithatë, të besuarit e Lopez kaluan përsëri në epërsi: në goditjen e dënimit të Bardhit, Alaba goditi pa dashje me kokë duke favorizuar devijimin te porta të Rober, që shënoi 3-2. Real megjithatë gjen forcë në kualitetin e Vinicius Jr, autor i një goditje me të jashtmen që hyri në portë me ndihmën e shtyllës, për 3-3 final. Nuk ka asnjë moment pushimi: në minutën e 87, Aitor Fernandez preku topin me dorë jashtë zonës së tij për të ndaluar Vinicius Jr në kundërsulm, duke marrë kartonin e kuq: me zëvendësimet të kryera në portë shkon Vezo. Real provoi pa sukses të shënonte golin e katërt, por nuk arriti: me këtë barazim, Ancelotti ngrihet në 4 pikë së bashku me Barcelonën, Mallorca dhe Valencian dhe ia lë kryesimin Atleticos, që tani pret Sevilla për të parë nëse ata do të duhet të ndajnë vendin e parë me andaluzianët pas 180 minutave të para në La Liga.