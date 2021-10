Bayern Munich vazhdon të vrapojë në Ligën e Kampionëve, ndërsa Barcelona kthehet në lojë. Gjermanët fituan 4-0 në fushën e Benficas, duke fluturuar në fund me dygolëshin e Sané, Leëandoëski dhe një autogol të Everton. Katalanasit, ndërkohë, buzëqeshin për herë të parë, duke mposhtur Dinamo Kiev 1-0 me një gol të Piqué. Chelsea nuk pati asnjë problem të thyejë 4-0 Malmön, ndërsa Villarreal shëtit 4-1 në Zvicër kundër Young Boys. Juventus arrin 1/8 e finaleve, ndërsa United fiton me përmbysje ndaj Atalantës në Old Trafford.

GRUPI E

Bayern Munich vazhdon udhëtimin e tyre triumfal me një rezultat të pastër 4-0 në Lisbonë ndaj Benficas. Gjermanët patën një fillim më të mirë dhe u përpoqën të shënojnë në disa raste, duke u gëzuar më kot para se Var të anulonte golat e Lewandowskit (prekje me dorë) dhe Müller (jashtë loje e Coman). Neuer fluturoi në tentativat e Nuñez dhe Gonçalves për të ruajtur 0-0, kur portugezët u munduan të bëjnë keq në kundërsulm. Teknika e Leroy Sané është zgjidhja e një ndeshje që u duk e bllokuar, i cili në minutën e 70 gjeti trekëndëshin me një goditje dënimi nga 23 metra duke nënshkruar 1-0. Benfica duhej të zbulohej dhe kjo i dha hapësirë kundërshtarëve: në krosimin e Gnabryt topi godet Everton dhe përfundoi në rrjetë për autogolin e mbrëmjes. Lewandowski depozitoi në rrjetë një asist të Sané, që më pas shënoi edhe të dytin pesonal në minutën e 85. Me këtë poker të maturuar në 15 minuta, Bayern ka akoma pikë të plota; Benfica, me 4 pikë, duhet ende të ndërtojë kualifikimin e saj, me vetëm një pikë diferencë ndaj Barcelonës.

GRUPI F

Provë karakteri e Manchester United që në Old Trafford përmbysi një Atalanta, që ia bëri jetën të vështirë. Në avantazh të dyfishtë në pjesën e parë me Pasalic e Demiral, Djajtë e kuq u kthyen me Rashford e Maguire, përpara se të vendoste sfidën Cristiano Ronaldo në fundin e takimit. Tre pikë që i japin vendin e parë në grup skuadrës së Solskjaer që e pa shkarkimin fare pranë, përpara se të bënte kthesën. Një fitore shumë e rëndësishme jashtë fushe për Villarrealin, 4-1 në fushën e Young Boys. Spanjollët e gjetën menjëherë avantazhin me një goditje me kokë nga Yéremi Pino, në krosimin e Alfonso Pedraza. Në minutën e 16, prapavija zvicerane është sërish e pavëmendshme dhe u ndëshkua sërish nga Gerard Moreno. Vendasit morën guxim pas shtyllës së Aebischer. Young Boys shkurtuan diferencën me Elian, i cili në minutën e 77 e çoi topin në rrjetë, por Alberto Moreno stabilizoi distancën me golin e 3-1 dhe i shërbeu Chukwueze topin për golin e fundit, duke shënuar 4-1 në minutën e 92. Spanjollët marrin tre pikët dhe arrijnë Atalantën në 4, zviceranët mbeten në 3.











GRUPI G

Mes Lille dhe Sevillas përfundoi 0-0. Mundësia e madhe në pjesën e parë u ndodhi miqve në minutën e 20’, kur Grbiç i dha topin gabimisht Rafa Mir: goditja e sulmuesit, u shpëtua nga ndërhyrja e Djalo. Gabimi duket se i zgjoi francezët, afër shënimit me veprimin e Renato Sanches, në të cilën Bono ishte vendimtar për të ruajtur 0-0. Kryeson Salzburg me 7 pikë, Sevilla mbetet e dyta me tre pikë, Lille është prapa me dy, në nivel me Wolfsburg.

GRUPI H

Goditje në transfertë e Juventusit që në raundin e tretë të fazës së grupeve të Champions League fitoi 1-0 ndaj Zenit, duke mbetur me pikë të plota dhe duke hipotekuar kalimin në turin e dytë. Ndeshje u bllokuar në Shën Petersburg dhe me pak raste, por aksioni i duhur erdhi në minutën e 86 falë Kulusevskit: suedezi, në një krosim nga De Sciglio, goditi topin me kokë duke befasuar Kritsyuk për golin e tre pikëve. Kampionët në fuqi, Chelsea shkatërroi Malmö 4-0 në një mbrëmje jo krejtësisht pozitive. Blutë u zhbllokuan pas vetëm 9 minutash me Christensen, perfekt në kohën e inserimit në krosimin e Thiago Silvës. Në të 20’ Lukaku fiton penalltinë e shndërruar në gol nga Jorginho, por Tuchel humbi belgun për shkak dëmtimi. Timo Werner u fut në vend të tij, por edhe gjermani u dëmtua para fundit të pjesës së parë. Në kundërsulm Havertz shënoi golin e tretë, ndërsa një tjetër penallti i dha mundësinë Jorginhos, të firmosë kështu dopietën personale. Chelsea shkon në gjashtë pikë, duke mbetur tre pikë pas Juventusit dhe duke arritur vendin e dytë, duke u shkëputur nga Zenit.

