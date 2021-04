Arkivohet hapi fals me Romën e Atalanta kthehet skuadra e zakonshme e frikshme, duke shkatërruar 5-0 Bolonjën e duke u ngjitur provizorisht në vendin e dytë pas Interit, duke pritur rezultatin e Lazio-Milan. Bergamaskët bënë një pjesë të parë brilante, me protagonist absolut Luis Muriel (asist spektakolar gol me penallti), pasuar nga një e dytë që u kthye në seancë stërvitore.

Malyovski në të 22 e Muriel në të 44 me penallti cuan ziakltrit në dhomat e zhveshjes me dy gola avantazh, ndërsa me rifillimin e lojës listës së shënuesve iu shtua edhe Freuler në të 57, Zapata dy minuta më pas dhe në të 73 Miranchuk mbylli llogaritë me golin e pestë. Ai që evitoi në fakt 6-0 dy minuta nga fundi ishte Danilo, që largoi në lonjë tentativën e Djimsiti në kërkim të lavdisë personale.





Dalja me karton të kuq e Schouten i hapi rrugën zikaltërve, që shkuan në gol me pesë lojtarë të ndryshëm. Cështja e Ligës së Kampionëve nuk është mbyllur ende, por skuadra e Gasperinit është fare afër. Tani objektivi i Atalantës mund të bëhet përmirësimi i dy vendeve të treta radhazi të dy sezoneve të fundit dhe mbyllja e kampionatit me rezultatin më të mirë në historinë e saj. Përveç kësaj, sigurisht, për të marrë Kupën e Italisë në finalen e shumëpritur kundër Juventus.