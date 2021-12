Gola dhe spektakle në ndeshjen e madhe midis Manchester United dhe Arsenalit, e vendosur nga i zakonshmi Cristiano Ronaldo (i cili arrin 801 gola zyrtarë): është një dygolësh i portugezit ai që nënshkroi suksesin e Djajve të Kuq 3-2 në Old Trafford. Tjetër fitore për Tottenhamin e Antonio Contes në javën e katërmbëdhjetë të Premier League dhe Spurs shkojnë tani dy pikë nga zona e Champions me një ndeshje për të rikuperuar. Një autogol i Canos dhe goli i Son i japin trajnerit italian një fitore 2-0 ndaj Brentford.

Në pritje që Ralf Rangnick të ulet në pankinën e Manchester United (ai do të debutojë zyrtarisht këtë të diel kundër Crystal Palace), Djajtë e Kuq mbizotërojnë në ndeshjen e madhe të javës së katërmbëdhjetë ndaj Arsenalit. Si gjithmonë, Cristiano Ronaldo udhëhoqi ekipin e tij me një dygolësh vendimtar, që e çoi në 801 gola në karrierë, duke përmbysur Topçinjtë. Ishin miqtë që kaluan në avantazh në minutën e 13 me Smith Roëe, më pas Bruno Fernandes barazoi në minutën e 44 ndërsa CR7 shënoi golin e 2-1 në minutën e 52. Megjithatë, londinezët nuk hoqën dorë nga ndeshja dhe Odeegard rivendosi menjëherë barazinë pas vetëm dy minutash. Në fund, të besuarit e Carrick, sot për herë të fundit në stol, patën nevojë për një penallti që Ronaldo e shndërroi në gol për të fituar ndeshjen. Arteta hodhi në fushë edhe Lacazette e Sakan, por kjo nuk mjaftoi për të ndryshuar fatet e takimit. Arsenali mbetet në 23 pikë, ndërsa United ngrihet në kuotën 21 në zonën evropiane.