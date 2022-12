Arsenal në arrati në krye të renditjes pas Boxing Day në Premier League. Gunners mposhtën West Ham 3-1 dhe u kthyen në +7 ndaj Newcastle, që fitoi 3-0 në Leicester. Sukses me përmbysje për të besuarit e Arteta, që e panë veten në disavantazh në minutën e 27. Penalltia e Benrahma shkundi Arsenal, që u rikthye me Saka, Martinelli e Nketiah për të bërë të vetin derbin e Londrës.

