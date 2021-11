Argjentina është kualifikuar matematikisht për Botërorin 2022: në San Juan, Albiceleste barazoi 0-0 në ndeshjen e madhe kundër Brazilit, por rrëmben biletën për në Katar për shkak të hapave të gabuar të konkurrentëve të drejtpërdrejtë. Uruguai, në fakt, u rrëzua 3-0 në Bolivi, ndërsa Kili u thye 2-0 në shtëpi ndaj Ekuadorit (Vidal me karton të kuq në minutën e 14); në fund Kolumbia nuk shkon përtej 0-0 ndaj Paraguajit, ndërsa Peruja fitoi 2-1 në Venezuelë

Mision i përmbushur, me pak ndihmë nga jashtë, për Argjentinën, e cila festoi kualifikimin në Botërorin 2022 me katër ndeshje para kohe: në ndeshjen e madhe në San Juan kundër Brazilit (tashmë i sigurt për pjesëmarrjen) përfundoi 0-0, rezultat që i kombinuar me ato të Kolumbisë, Uruguait dhe Kilit, vlen aksesin e drejtpërdrejtë për në botërorin e Katarit. Në Estadio del Bicentenario u zhvillua një lojë e luftuar, me pak raste shënimi, veçanërisht në pjesën e parë: i vetmi rastisi në këmbët e De Paul, i cili provoi në hyrje të zonës, por u bllokua nga Alisson.

Në pjesën e dytë, megjithatë, ishte Emiliano Martinez ai që ndaloi Cunhan për Selecaon që ishin të privuar nga Neymar. Rezultati mbeti i pandryshuar edhe në fund dhe kështu Argjentina u ngjit në kuotën e 29 pikëve, 12 më shumë se Kolumbia dhe Peruja që megjithatë do të përballen me njëra-tjetrën në raundin tjetër. Kështu vjen më në fund kualifikimi për në Kupën e Botës për trofembajtësit e Kupës së Amerikës, i pesti në karrierë për Lionel Messin, i cili qëndroi në fushë gjatë gjithë ndeshjes dhe u shfaq i rrezikshëm në dy momente, pa e shqetësuar megjithatë shumë Alisson. Tite dhe Scaloni mbeten të pamposhtur, në pritje të verdiktit të ndeshjes së parë që u ndërpre pak minuta pas fillimit.

REZULTATET E ZONËS SË AMERIKËS

Cile 0-2 Ecuador

Bolivia 3-0 Uruguay

Venezuela 1-2 Peru’

Colombia 0-0 Paraguay