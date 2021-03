Anglia i ka nisur kualifikueset e Kampionatit Botëror “Katar 2022” me hapin e duhur. Nuk është në fakt se ka patur përballë një kundërshtar të fortë, por kundër San Marinos ka bërë mirë çdo gjë duke i dhënë kohë vetes që të jetë gati për ndeshjet e ardhshme, atë kundër bashkëkryesuesve të Shqipërisë, të dielën në stadiumin “Arena Kombëtare“ në orën 18:00. Prous në të 14‘ i ka dhënë avantazhin skuadrës së Sauthgejt. Pas shtatë minutash shënon Kalvert-Ljuin dhe pjesa e parë mbyllet me golin e Stërling në të 31’. Sërish Kalvert-Ljuin në pjesën e dytë dhe ai që mbyll gjithçka është Uotkins.











Tjetër histori në “Pushkash Stadium”, atje ku Polonia ka barazuar me vështirësi 3-3. Hungarezët kanë kaluar shpejt në avantazh me anë të Solloit. Më pas në të 53’ ka shënuar Zalai. Dhe atëherë kur dukej një fitore e sigurtë, polakët e Paulo Souzës kanë shënuar dy herë brenda një minute. Piontek dhe Jozviak. Orban i jep dhe një herë ndjesinë e fitores Hungarisë, por Levandovski prêt çdo shpresë dhe në përfundim 3-3, ndërsa hungarezët e kanë përfunduar me dhjetë futbollistë ndeshjen pas daljes me karton të kuq të Fiolës.













Anglia mban vendin e parë të grupit I, me diferencë golash e pas Luanëve të Southgate është Shqipëria po me tre pikë. Hungaria e Polonia ndajnë vendin e tretë dhe të katërt në grup, ndërsa mbyllin renditjen Andorra e San Marino.

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND – GROUP B

Spain 1 – 1 Greece

Sweden 1 – 0 Georgia

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND – GROUP C

Bulgaria 1 – 3 Switzerland

Italy 2 – 0 Northern Ireland

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND – GROUP F

Israel 0 – 2 Denmark

Moldova 1 – 1 Faroe Islands

Scotland 2 – 2 Austria

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND – GROUP I

Andorra 0 – 1 Albania

England 5 – 0 San Marino

Hungary 3 – 3 Poland

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND – GROUP J

Germany 3 – 0 Iceland

Liechtenstein 0 – 1 Armenia

Romania 3 – 2 North Macedonia