Në ditën e fundit të Grupit D të Euro 2020, Anglia mundi Republikën Çeke 1-0 dhe përfundoi në vendin e parë përpara Kroacisë, ndërsa çekët u kualifikuan si një nga katër të tretat më të mira. Një sukses që lejon anglezët të luajnë në raundin e dytë me të dytin e grupit F (Franca, Gjermania, Portugalia ose Hungaria) gjithmonë në Wembley. Pas 2 minutash Sterling goditi shtyllën, ndërsa 10 minuta më vonë nuk bëri asnjë gabim në goditjen me kokë në shtyllën e dytë. Cekia braktiset nga Schick në hije, por ngushëllohet me kualifikimin. Skuadra e Silhavy është e sigurtë se do të futet mes të tretave më të mira, me Finlandën e Ukrainën të ndaluara në tre pikë kundër 4 të cekëve.

Ishte një ndeshje e vërtetë, të paktën për 45 minuta: pjesa e parë në fakt ofroi kaq shumë emocione. Që në start erdhi shtylla e Sterling, me sulmuesin që përfitoi 10 minuta më pas nga një asist i shkëlqyer i Grealish për të thyer prapavijën ceke. Një goditje me kokë vendosi ndeshjen, sepse Kane pavarësisht një mundësie të mirë në pjesën e parë nuk arriti të dyfishonte përballë Vaclik, që reagoi në mënyrë spektakolare. Edhe Republika Çeke u prezantua rrezikshëm në disa rrethana, sidomos me të djathtën e Soucek në fund të pjesës së parë.

Pjesa e dytë ishte më pak interesante, me të dy ekipet të sigurt për kualifikimin dhe dy teknikët të cilët gjithashtu u kujdesën për të ruajtur energjinë. Përshtypja mbetet se Anglia ka lojtarë shumë të fortë në sulm, por nuk është aq solide, pavarësisht nga zero golat të pësuar në grup. Për Republikën Çeke, duke pasur parasysh qasjen e dobët dhe një skuadër vite dritë larg nga ajo e ditëve të arta, tashmë është një sukses që ka arritur në raundin e dytë.