Cerekfinalet e para të Europa League kanë dhuruar befasi interesante dhe përmbysje vetëm në një rast: në Amsterdam Arena Ajza shpenzoi avantazhin dhe një penallti të humbur nga Tadic, duke lejuar Romën të përmbysë gjithcka në pjesën e dytë. Fitore pothuaj kualifikuese për Manchester United, që doli me një 0-2 nga Granada, ndërsa edhe Villareal është i sukseshëm në Zagreb me Dinamon. Tronditet Arsenal në Emirates me një 1-1 që i jep më shumë se një favor Slavias në kthimin në Pragë.





Në momentin më delikat, Roma ringjallet përsëri. Në Amsterdam, në Johann Cruijff Arena, ekipi i Fonseca, që kishte pësuar avantazhin e Klassen, ishte njëmbëdhjetë metra larg një kolapsi të mundshëm dhe me pasojë mbylljen e parakohëshme të sezonit. Fati, megjithatë, ose më saktë duart e Pau Lopez deri në atë moment në një mbrëmje të keqe, kishin një plan tjetër dhe skenari i ndeshjes në minutën e 53 të lojës u përmbys plotësisht: penalltia e humbur nga Tadic ishte kthesa pozitive. Katër minuta më vonë, kolegu i ri, Scherpen portieri i tretë i Heshtarëve, i dhuroi barazimin Pellegrinit dhe pjesën tjetër, mes një pritjeje e tjetrës së Lopez, e bëri Ibanez me një 2-1 në Hollandë me rëndësi themelore në udhëtimin në Europa League.









Në ndeshjen e vajtjes për cerekfinalet e Europa League, fitojnë Manchester United e Villarreal. Red Devils kaluan 2-0 në shtëpinë e Granadas falë Rashford (31’) e penalltisë së Bruno Fernandes (90’). Ndeshje e vendosur nga 11 metrat edhe në Kroaci: Nëndetësja e Verdhë mposht 1-0 Dinamo Zagreb me Gerard Morenon (44’). Arsenal, ndërkohë, nuk shkoi më shumë se 1-1 në shtëpi kundër Slavia Praga: Pépé (86’) iluzionoi Gunners, që u arritën në të 94’ nga Holes.





EUROPA LEAGUE – QUARTER-FINALS

Ajax 1 – 2 Roma

Arsenal 1 – 1 Slavia Prague

Dinamo Zagreb 0 – 1 Villarreal

Granada 0 – 2 Manchester United