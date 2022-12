Surprizat e Katar 2022 vazhduan deri në ditën e fundit të grupeve. Brazili e Zvicra shkojnë në 1/8, edhe pse Selecao nuk e prishi “rregullin” e skuadrave të kualifikuara, duke u mundur në ndeshjen e fundit. Humbje pa dhimbje për Brazilin në Kupën e Botës 2022. Në raundin e fundit të Grupit G, Seleçao humbi 1-0 ndaj Kamerunit, me golin e Aboubakar. Por gjithsesi, Brazili kaloi në 1/8 si i pari në grup. Golavarazhi më i mirë në krahasim me Zvicrën bëri diferencën.

Në stadiumin Lusail në Al Daayen ishte skuadra “e dytë” e Brazilit që bëri ndeshjen. Të besuarit e Tite patën rastet më të mira me Martinelli, Rodrygo dhe Antony, por Epassy ishte i pakalueshëm. Kur pritej vetëm fundit, në kohën shtesë, Aboubakar (92′) vendosi ndeshjen me një goditje me kokë. Goli i dobishëm vetëm për nder për afrikanët, të cilët dalin nga turneu me kokën lart. Aboubakar festoi duke hequr fanellën dhe mori kartonin e dytë të verdhë, duke dalë nga fusha në sekondat e mbetura. Brazili do të takohet me Korenë e Jugut në fazën e 16 të fundit.

Brazili e mbyll fazën e grupeve me një disfatë jo shumë të hidhur. Selecao garanton vendin e parë në grup, por lë disa dyshime për efektivitetin dhe cizizmin e “vijave të dyta”. Sigurisht që skuadra e Tites bëri ndeshjen ndaj Kamerunit, por goli i pësuar në kohën shtesë djeg. Edhe sepse njollos rrugën e Seleçaos, edhe sepse tregon se Brazili në zonë vuan disi. Sidomos pa shkëndijat e Neymar. Konsiderata që Tite me siguri do t’i duhet të bëjë nga ndeshja e radhës kundër Koresë së Jugut, për të shmangur surprizat e këqija. Në këto nivele, për më tepër, cilësia e kundërshtarëve është gjithmonë e lartë dhe nuk duhet shumë për të bllokuar e prishur gjithçka.