Ministri në detyrë i Bujqësisë, si dhe anëtari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Besian Mustafa, ka deklaruar se do të kandidojë për kryetar të partisë LDK. Këtë, Mustafa e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjete sociale, ku shkruan se LDK-ja ka humbur shkëlqimin në 15 vitet e fundit, por do të shkëlqejë sërish, ndërsa u uron sukses edhe kundërshtarëve të tij.

“Do të sigurohem që LDK do të ketë debat, diskutim dhe bashkëbisedim të hapur e të gjatë me secilin dashamir, votues e ish-votues dhe anëtar e ish-anëtar ku së bashku do të ndërtojmë unitetin dhe komunikimin tonë të vazhdueshëm”, shkruan ndër të tjerë Mustafa.