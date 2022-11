Në 24 orët e fundit në vendin tonë janë regjistruar 8 raste të reja me koronavirus nga 123 testime të kryera. Fatmirësisht asnjë qytetar nuk e ka humbur jetën si pasojë e COVID gjatë këtyre 24 orëve. Ministria e Shëndetësisë teksa apelon qytetarët të vaksinohen bën me dije se në spitalin COVID 3 po marrin trajtim mjekësor 2 pacientë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar nga koronavirusi 19 qytetarë ndërsa në të gjithë vendin mësohet se janë 145 raste aktive me koronavirus.

Sa i përket infektimeve, rastet e reja në 24 orët e fundit janë regjistruar në këto bashki; Nga 2 qytetarë në Tiranë, Gjirokastër, Tepelenë, nga 1 qytetarë në Kamëz, Sarandë.

Statistika ( 29 Nëntor 2022)

Raste të reja ditore 8

Të shëruar në 24 orë 19

Të shtruar në spitale 2

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 123

Testime totale 2,008,764

Raste pozitive 332,224

Raste të shëruara 328,485

Raste Aktive 145

Humbje jete 3,594

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve

Tiranë 120

Gjirokastër 12

Berat 4

Fier 2

Vlorë 2

Shkodër 1

Elbasan 1

Kukës. 1

Dibër. 1

Lezhë. 1