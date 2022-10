Vendimi i ri i Këshillit të Ministrave. Zv.kryeministrja dhe Ministrja e Energjetikës, Belinda Balluku ka prezantuar sot aktin normativ të miratuar nga Këshilli i Ministrave në kuadër të masave për përballimin e krizës energjetike. Në një komunikim me mediat, Balluku bëri me dije se çdo institucion shtetëror do të duhet të ulë konsumin e energjisë elektrike në një masë prej 15% të energjisë së konsumuar me faturën e një viti më parë.

Sipas saj çdo institucion do të mbikëqyret nga një administrator, i cili do të ketë synim të ulë konsumin e energjisë elektrike. Ndërsa titullarët e tyre do të gjobiten me një masë prej 50 mijë lekësh të reja.

“Do të kërkojmë uljen e konsumit të energjisë elektrike për sa i përket institucioneve shtetërore. Për këtë arsye përmes këtij projekt-akti kërkojmë nga 15 % të energjisë së konsumuar krahasuar me faturën e një viti më parë. Kjo energji është ekuivalente me 3.4 miliardë lekë. Duke nisur nga []. Të gjithë institucionet shtetërore do emërojmë një administrator energjetik që do ketë si target uljen e konsumit me 15 %. Masa është deri në 50 mijë lekë gjobë për çdo drejtues institucioni i të cilit harxhon më shumë energji”. Kështu u shpreh Balluku. Nuk është e qartë se kur vendimi do hyjë në fuqi.