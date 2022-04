Komediani Tony Rock doli së fundmi në skenë për të folur për vëllain e tij, Chris Rock, që u godit nga Will Smith gjatë Oscars të së dielës mbrëma.

“Nëse mendon se do të ngjitesh në këtë skenë, ky nuk është Oscars!” Toni bërtiti duke iu referuar vëllait të tij të madh që u godit me shuplakë gjatë ceremonisë nga Smith pasi bëri një G.I. Jane bëri shaka për gruan, Jada Pinkett Smith, e cila vuan nga alopecia.“Dhe nëse vjen këtu lart, nuk je i nominuar për asgjë por do të përballesh me mua!Nuk doja ta nisja kështu emisionin!”, përfundoi ai.

Pamjet nga mbrëmja tregojnë Smith duke qeshur me shakanë e Rock-ut derisa vuri re se gruaja Jada nuk ndihej rehat me fyerjen. Më pas ai u ngjit në skenë dhe e goditi komedianin në fytyrë para se të bërtiste, “Mbaje emrin e gruas sime nga goja jote e ndyrë!”

Toni më parë ndau zhgënjimin e tij për veprimet e aktorit pasi ai i kërkoi falje vëllait të tij në një postim të gjatë në Instagram të hënën.Kur një fans e pyeti komedianin përmes Twitter-it: “A e miratoni faljen?”, Toni thjesht u përgjigj të martën, “Jo”.

Ndërsa vëllai i tij vazhdon të diskutojë incidentin, Chris duket se po largohet nga tema, madje duke ndaluar një fans i cili ofendoi Will gjatë shfaqjes së tij të fundit në Boston.