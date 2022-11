Louis van Gaal ka publikuar listën e 26 hollandezëve të thirrur për Kupën e Botës në Katar. Mungesa e madhe, ‘senatori’ Jasper Cillessen, portieri i Nijmegen. Trajneri ka preferuar ta lërë në shtëpi pasi nuk është në formë. Holandezi e filloi konferencën e tij për shtyp duke thënë se nuk do t’i përgjigjej pyetjeve se pse u përzgjodhën ose nuk u zgjodhën lojtarët. Trajneri shpjegoi gjithashtu se kishte menduar shumë përpara se të hartonte listën, pasi “ishte e vështirë të balancoje përvojën dhe talentin”. 71-vjeçari më në fund zbuloi disa episode kurioze nga grumbullimet.

Njëzet e gjashtë lojtarë dhe pak surpriza. Van Gaal e ka vlerësuar si një seleksionim që ishte i qartë dhe me pak hapësirë për të përbërë lajm: “Nuk kanë ndryshuar shumë në krahasim me grupin. Kështu që mendova se ishte komike që flitej aq shumë se kush do të ishte dhe kush jo. E kam theksuar tashmë dhjetëra herë se ishin një grup i mirë. Vetëm Jeremie Frimpong, Andries Noppert dhe Xavi Simons nuk kanë ende përvojë ndërkombëtare”.

Trajneri më pas shpjegoi se biseda me të përjashtuarit ishte punë vërtet e vështirë: “Kisha lot në sy me disa lojtarë, me të cilët kam një lidhje më të madhe. Ka lojtarë që thirren pothuajse në të gjitha ndeshjet dhe tani nuk janë aty”. E më pas rasti specifik i Cillessen: “Nuk e di nëse i keni parë ndeshjet e NEC në javët e fundit, por Cillessen nuk ka qenë në formën e tij më të mirë. Portieri i vetëm në formë javët e fundit ishte Noppert. Është e natyrshme që Cillessen është i zhgënjyer. Unë mund ta kuptoj atë. Ai është portieri më me përvojë dhe i ka shërbyer gjithmonë Oranje”.

VAN GAAL: “NËRJI MU PËRGJIGJ I ZHVESHUR”

Van Gaal në fund tregoi edhe një anekdotë të vogël. Thirrja u bë me FaceTime dhe zona kohore rezervoi disa surpriza: “Më shumë se 60 lojtarë u monitoruan. Prej tyre, 39 ishin në parazgjedhje. Telefonova njëmbëdhjetë të premten në mëngjes. Dy portierët u kontaktuan nga trajneri i portierëve Frans Hoek. Kalova një orë e 45 minuta në biseda në FaceTime. Në Angli ishte ende herët. Pashë edhe një lojtar të zhveshur, i cili sapo ishte ngritur nga shtrati”.