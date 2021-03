Vaksina e Pfizer dhe Biontech kundër Covid 19 është e sigurt dhe efektive tek adoleshentët që u testuan, raportojnë kompanitë “Pfizer Inc” dhe “BioNTech SE”. Në një deklaratë, kompanitë thonë se vaksina prodhoi përgjigje të fuqishme të antitrupave në moshat 12 deri në 15 vjeç, duke u hapur rrugën që të kërkojnë autorizimin e përdorimit me urgjencë, në SHBA. Pfizer shpreson që vaksinimet tek adoleshentët mund të fillojnë para vitit të ardhshëm shkollor. Vaksina e Pfizer tashmë është e autorizuar për përdorim te njerëzit mbi 16 vjeç. Studimi i ri ofron provat e para se si vaksina do të funksionojë edhe te adoleshentët e moshës shkollore, shkruan Reuters. Në provën që u bë me 2.260 adoleshentë, të moshës 12 deri në 15, ka pasur 18 raste të Covid 9 në grupin që ka marrë një dozë dhe asnjë në grupin që ka marrë vaksinën, duke rezultuar në efikasitetin 100% në parandalimin e koronavirusit, sipas kompanisë. 31 Mar 2021

Vaksina e Pfizer dhe Biontech kundër Covid 19 është e sigurt dhe efektive tek adoleshentët që u testuan, raportojnë kompanitë “Pfizer Inc” dhe “BioNTech SE”. Në një deklaratë, kompanitë thonë se vaksina prodhoi përgjigje të fuqishme të antitrupave në moshat 12 deri në 15 vjeç, duke u hapur rrugën që të kërkojnë autorizimin e përdorimit me urgjencë, në SHBA. Pfizer shpreson që vaksinimet tek adoleshentët mund të fillojnë para vitit të ardhshëm shkollor. Vaksina e Pfizer tashmë është e autorizuar për përdorim te njerëzit mbi 16 vjeç. Studimi i ri ofron provat e para se si vaksina do të funksionojë edhe te adoleshentët e moshës shkollore, shkruan Reuters. Në provën që u bë me 2.260 adoleshentë, të moshës 12 deri në 15, ka pasur 18 raste të Covid 9 në grupin që ka marrë një dozë dhe asnjë në grupin që ka marrë vaksinën, duke rezultuar në efikasitetin 100% në parandalimin e koronavirusit, sipas kompanisë.