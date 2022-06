Pas ndarjes së Gerard Pique dhe Shakira, shumë pikëpyetje janë fokusuar tek shkaku i mundshëm i ndarjes: dashuria e re e futbollistit.

Në atë kohë, çdo emision televiziv dhe media u përpoq të jepte informacion dhe të gjithë besonin se ishte një grua e re që punonte si kamariere dhe zonjë për një nga kompanitë e Pique.

Kjo grua e supozuar 22-vjeçare është dashuria e re e Gerard Pique që i dha fund lidhjes së tij 12-vjeçare me Shakirën.

Në një telefonatë 15-minutëshe, e reja me inicialet CM ka folur ekskluzivisht për emisionin Telecinco.

“Ajo është përfshirë në këtë histori pa dashur dhe dëshiron të bëjë të qartë të vërtetën e saj, dëshiron të mbetet anonime por ka dhënë leje të transkriptojmë bisedën që është bërë me të”.

Fjalët e CM:

“Dua të sqaroj se Gerard Pique -n nuk e njoh fare, më kanë lidhur pa kuptim me të për shkak të përshkrimit të vajzës së supozuar dhe më kanë dhënë rolin duke përfituar nga fakti se nuk kam shoqëri, media sepse jam duke i bërë provimet përfundimtare”, mësohet se është shprehur CM.

“Nuk jam unë dhe nuk e njoh, kështu që të lutem më lër të qetë, njerëzit po më shajnë për gjëra që nuk kam bërë, çdo gjë që del me emrin tim do të përballet me padi, nuk e kuptoj pse më kanë penguar.

“Mendoj sepse ata kanë nevojë për dikë që të ndryshojë temën dhe të ngatërrojë të gjithë, megjithëse ajo që më kanë thënë është se vajza e vërtetë do të dalë së shpejti, shpresoj që kështu të më lënë të qetë dhe të mund të kthehen në duke studiuar me qetësi, gjë që ka rëndësi për mua.”