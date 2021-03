Salmoni

Salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminë D. Ky kombinim besohet të jetë shumë i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë. Arsyeja është se ndihmojnë në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit gjumin më të lehtë.Njerëzit me një mungesë të vitaminës D është zbuluar se janë më të prirur të kenë probleme me gjumin. Dhe salmoni i egër është një nga burimet më të pasura të vitaminës D.

Bajame dhe arra

Bajamet janë të pasura me një substancë të quajtur melatonin. Ato janë gjithashtu të pasura me magnez dhe kalcium, 2 minerale që ndihmojnë në relaksimin e muskujve tuaj. Mënyra se si funksionon magnezi është duke zvogëluar inflamacionin që mund të shkaktojë shumë ankth dhe dhimbje tek i sëmuri.Arrat sigurojnë veti shumë të ngjashme dhe ato gjithashtu përmbajnë triptofan, një aminoacid që shkakton gjumin. Ky acid është zbuluar se ofron ndihmë për pacientët që vuajnë nga pagjumësia e lehtë. Gjithashtu, arrat janë të pasura me acide yndyrore, të cilat rrisin edhe më shumë nivelet e serotoninës, duke ju ndihmuar të bini në gjumë edhe më shpejt.

Caj bimor

Caji i kamomilit, përmban doza të larta të flavones dhe apigenin. Nga njëra anë, flavones zvogëlojnë inflamacionin që shkakton një gjumë më pa stres. Nga ana tjetër, apigenina ka aftësinë të promovojë përgjumje dhe të zvogëlojë efektet e pagjumësisë.

Kivi

Në një studim që u zhvillua në 2011, 24 pjesëmarrës u ushqyen me 2 kivi një orë para gjumit për 4 javë. Në fund të kësaj periudhe, të gjithë pjesëmarrësit vunë re modele të përmirësuara të gjumit. Ata vunë re se ata flinin më mirë, binin në gjumë më shpejt dhe nuk zgjoheshin në mes të natës. Besohet se niveli i lartë i serotoninës është arsyeja kryesore që ato mund të jenë të dobishme kur bëhet fjalë për pagjumësinë.

Qershi

Qershitë e tharta janë të pasura me fibra, antioksidantë, vitamina dhe minerale. Një studim ka sugjeruar që ato mund të ndihmojnë në pagjumësinë. Ato ulin inflamacionin, ndërsa rrisin nivelet e melatoninës. Melatonina prodhohet nga trupat tanë natyrshëm, por mund të mos jetë e mjaftueshme për ata që vuajnë nga pagjumësia.