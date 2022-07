Reperi i njohur shqiptar, Unikkatil, ka dhënë një lajm të madh për të gjithë fansat e tij.

Këtë lajm ai e dha përmes një postimi në ‘Facebook’.

Me anë të një video shkroi se ‘Kosova Fighting Series’ po rikthehet me një edicion të ri dhe do të zhvillohet nga 1 gushti në Klan Arena, ku edhe reperi do të jetë pjesë e organizimit.

Përtej kësaj, reperi premtoi se do të ketë një surprizë të madhe që do ta inkuadrojë edhe atë.

Postimi i plotë:

“Ky sport më pëlqen shumë dhe Eventi mà i trentë këtë vjet organizohet prej Federatës MMA të Kosovës, @kosmmaf, dhe Kosova Fighting Series, @kfs_mma. Plus ka me pasë nji surprizë të madhe që kanë me e lajmërú së shpejti që më inkuadron edhe mú”.