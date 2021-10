Sipas një raporti të publikuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF), më shumë se 13 për qind e adoleshentëve të moshës 10-19 vjeç janë të diagnostikuar me çrregullime mendore siç përcaktohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Përqindja përkthehet në shifra pasi 89 milionë djem adoleshentë dhe 77 milionë vajza adoleshente të moshës 10-19 vjeç vuajnë nga një çrregullim mendor në të gjithë botën.

Raporti i titulluar si “Gjendja e Fëmijëve në Botë 2021” përmend se çdo vit, thuajse 46,000 fëmijë dhe adoleshentë i japin fund jetës së tyre. Raporti u bën thirrje shoqërive të “thyejnë heshtjen rreth shëndetit mendor, duke adresuar stigmën, duke promovuar mirëkuptimin dhe duke marrë seriozisht përvojat e fëmijëve dhe të rinjve”.

Duke folur për infrastrukturën mjekësore për të rinjtë që luftojnë me çrregullimet psikologjike, raporti vuri në dukje se numri i psikiatërve të specializuar në trajtimin e fëmijëve dhe adoleshentëve ishte më pak se 0.1 për 100,000 në të gjitha vendet me të ardhura të larta. Raporti i UNICEF nënvizon se shëndeti mendor është i lidhur me momentet kritike të zhvillimit të trurit, të cilët mund të ndikohen nga faktorë të tillë si stresi toksik i shkaktuar nga përvojat e pafavorshme të fëmijërisë, të tilla si abuzimi fizik dhe emocional, neglizhenca kronike dhe dhuna.

Duke folur për faktorët e rrezikut që rrisin shanset për shëndet të dobët mendor tek fëmijët, raporti vuri në dukje faktorë si pesha e ulët e lindjes, kequshqyerja e nënës, shëndeti mendor i nënës dhe prindërit adoleshentë. Raporti gjithashtu informoi se në nivel global, 15 për qind e fëmijëve lindin me peshë të ulët, ndërsa rreth 15 për qind e vajzave bëhen nëna para moshës 18 vjeç. Në fëmijëri, faktorët e rrezikut përfshijnë ushqimin e dobët dhe edukimin e dhunshëm.