Vijon ndikimi i kthjellimeve dhe vranësirave në vend ku zonat veriore dhe zona të izoluara në qendër të vendit të rrezikohen nga momente me pika shiu. Pjesa e dytë e ditës sjell përmirësim të dukshme të motit duke bërë që kthjellimet të dominojnë në një pjesë të mirë të territorit. Gjatë natës i gjithë vendi karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira të pakta.

Sipas MetoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes por mbeten të pandryshuara në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 31°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësinë mbi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.