Ndërsa pushtimi rus i Ukrainës vazhdon edhe më tej, njerëzit vazhdojnë të ikin nga pjesë të pasigurta të vendit. Disa udhëtojnë me makinë ose tren ndërsa të tjerë, si Igor Pedin, arratisen me dy këmbë. 61-vjeçari eci në këmbë nga qyteti i rrethuar i Mariupolit në Zaporizhzhia, një vend që është 64 kilometra larg. Dhe Pedini nuk e bëri udhëtimin vetëm. Qeni i tij besnik Zhu-Zhu ishte me të në çdo hap të rrugës.

Pedin rrezikoi shumë për të arritur në siguri. Ai u përpoq të ishte “i padukshëm” ndërsa ecte drejt kolonave të ushtarëve rusë dhe automjeteve të blinduara teksa ecte rreth urave dhe ndërtesave të shkatërruara. Edhe pse ai nuk ishte i padukshëm, ai ishte jashtëzakonisht me fat – veçanërisht duke marrë parasysh atë që la pas. Mariupol ka qenë vendi i luftimeve intensive dhe është një krizë humanitare; njerëzit kanë vështirësi të arratisen dhe shumë kanë vdekur.

Pedin mori vendimin për t’u larguar më 20 prill, pasi ushtarët rusë kishin arritur në pjesën e tij të qytetit. Shtëpia e tij ishte e mbushur me mjegull dhe tym. Ushqimi dhe uji ishin të pakta, kështu që ai paketoi një çantë dhe u largua herët më 23 prill. Pasi doli nga Mariupol, Pedin gjeti një vend për të fjetur. Ishte në divanin e një të huaji që kishte humbur djalin e tij adoleshent gjashtë javë më parë për shkak të copëzave nga luftimet ruse.

Pedin dhe Zhu-Zhu vazhduan më tej, në një moment u mblodhën nga forcat çeçene (që po punojnë me Rusinë). Atij iu desh të takohej me një oficer rus dhe më në fund u lirua pasi iu skanuan shenjat e gishtërinjve dhe i bënë një fotografi. Kjo nuk ishte hera e fundit që Pedin u arrestua, por ai ia dilte çdo herë dhe vazhdoi udhëtimin e tij, shkruan My Modern Met.

Pjesa më sfiduese e rrugëtimit të Pedinit nuk ishte përballja me ushtarët rusë; po manovronte mbi një urë rrugore të shkatërruar me një rënie prej 30 metrash në shinat e trenit poshtë. Për fat të mirë, një pjesë e kornizës ishte ende atje, kështu që njeriu i guximshëm testoi strukturën për të parë nëse ajo ishte e shëtitshme. Ishte, dhe ai dhe Zhu-Zhu kaluan.

Pedin përfundimisht arriti në Zaporizhzhia me ndihmën e një shoferi të cilin e pagoi me cigare. Shoferi e ka vozitur për dy orë duke mos thënë asgjë dhe e ka zbritur në pjesën qendrore të qytetit. I tha Pedinit fat dhe i dha ca para.

Në këtë pikë, Pedin ia kishte dalë. Ai shkoi në një tendë ku një grua e pyeti nëse kishte nevojë për ndihmë. Pedini ndaloi dhe më pas tha po. “Zonja pyeti: “Nga keni ardhur?” Unë i thashë, “Kam ardhur nga Mariupol.” Ajo bërtiti: “Mariupol!”” kujton ai. “Ajo u bërtiti të gjithëve, ky njeri ka ardhur nga Mariupol në këmbë. Të gjithë u ndalën. Mendoj se ishte momenti im i lavdisë.”