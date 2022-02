Presidenti i Ukrainës, Vlodomyr Zelensky ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun ukrainas, Reccep Tayip Erdogan. Sipas asaj që ai shkruan në llogarinë e tij në Twitter, Erdogan i ka dhënë fjalën se do të bllokojë anijet luftarake ruse në Detin e Zi, si dhe i ka ofruar vendit të tij ndihmë ushtarake e humanitare.

“Këto janë shumë të rëndësishme për ne sot. Populli i Ukrainës nuk do t’ua harrojë këtë”, ka shkruar Zelensky. Turqia ka raporte të afërta me të dy vendet. Kujtojmë që Erdogan bleu nga Rusia sistemin anitraketë në kundërshtim me rregullat e NATO-s. Ndërkohë që Ukrainës i shet dronët inteligjentë dhe ka gjithashtu raporte të rëndësishme tregtare.

Një ditë më parë ministri i Jashtëm turk deklaroi se Turqia nuk do t’i bllokonte anijet ruse në Detin e Zi, por brenda 24 orësh duket se gjërat kanë ndryshuar, të paktën duke iu referuar asaj që shkruan presidenti ukrainas në Twitter.