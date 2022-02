Kabineti qeveritar ukrainas ka njoftuar se forcat ushtarake ruse kanë ulur ritmin e ofensivës.

“Ushtarët rusë kanë ulur ritmin e ofensivës, por ende po përpiqen të zhvillojnë arrijnë në disa zona kundër Ukrainës”, shkruhet në postimin e Kabinetit të Ministrave në faqen e tyre zyrtare në Twitter, shkruan CNN.

Këshilli bashkiak i Kievit njoftoi sot në mëngjes nata e kaluar në kryeqytet ishte e qetë, megjithatë autoritetet paralajmëruan banorët të qendrojnë brenda në shtëpi, ndërsa luftimet vazhdojnë.

Dyqanet ushqimore dhe transporti publiK do të hapen, megjithëse trenat e metrosë do të lëvizin shumë më rrallë se zakonisht. Në fundjavë ka pasur shpërthime të shumta, kryesisht në periferi të Kievit.

Por pavarësisht përpjekjeve të shumta kryeqyteti mbetet në duart e Ukrainës. Megjithatë, zyrtarët e Kievit kanë paralajmëruar se lufta është larg përfundimit, pasi luftimet në rrugë vazhdojnë pothuajse në çdo lagje të qytetit

Zyrtarët shtetërorë thonë se ata në Kiev do të zgjohen për të parë një peizazh qyteti që është shumë i ndryshëm nga ai me të cilin janë mësuar.

Kur të largoheni nga qyteti pas orës 8 të mëngjesit, do të shihni fortifikime, antitank dhe fortifikime të tjera në rrugët e Kievit. Ora policore do të fillojë sërish në orën 22:00 dhe do të zgjasë deri në orën 7 të mëngjesit të nesërm.

Por banorët janë këshilluar që të mos largohen nga shtëpitë gjatë ditës.