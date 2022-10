Trupat ukrainase kanë rimarrë më shumë territor në rajonet e aneksuara ilegalisht nga Rusia, me forcat e Kievit që përparojnë pranë qytetit jugor të Khersonit dhe konsolidojnë fitimet në lindje.

Zyrtarët e instaluar nga Rusia në Kherson konfirmuan avancimin, por thanë se forcat e Moskës po qëndronin.

Në lindje, forcat ukrainase u futën në rajonin e Luhanskut të kontrolluar nga Rusia.

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se “ka vendbanime të reja të çliruara në disa rajone”.

Duke folur gjatë fjalimit të tij të natës, Presidenti Zelensky tha se “luftimet e ashpra vazhdojnë në shumë zona”, por ai nuk dha detaje. Përparimi i kundërsulmeve të Ukrainës është ruajtur nga afër dhe gazetarët janë mbajtur kryesisht larg vijave të frontit.

Por në jug, Vladimir Saldo, udhëheqësi i instaluar nga Rusia në rajonin Kherson, pranoi se forcat ukrainase kishin depërtuar pranë Dudchany, një qytet në lumin Dnipro rreth 30 kilometra në jug të vijës së mëparshme të frontit. Lumi quhet Dnieper nga rusët.

“Ka vendbanime që janë të pushtuara nga forcat ukrainase,” tha Saldo. Disa raporte ruse thonë se ukrainasit kanë marrë tani Dudchany.

Një zëdhënës i ministrisë ruse të mbrojtjes, Igor Konashenkov, tha se tanket ukrainase “numerikisht superiore” kishin “hyrë thellë” në jug të Zolota Balka, një fshat që shënonte vijën e mëparshme të frontit në Dnipro. Ai pretendoi se rusët kishin vrarë rreth 130 trupa ukrainase në ato luftime.

Sipas Saldo, dy batalione ukrainase u përpoqën të arrinin në hidrocentralin Kakhovka, rreth 70 kilometra në lindje të Khersonit. Termocentrali është në qytetin port të Nova Kakhovka.

Përparimi ukrainas po synon linjat e furnizimit për më shumë se 25,000 trupa ruse në bregun perëndimor të Dnipro, raporton agjencia e lajmeve Reuters.

Lufta në Ukrainë, situata aktuale:

Ndërkohë, në lindje, trupat e Kievit kanë vazhduar një avancim që i ka parë ata të hyjnë ngadalë në Luhansk, një provincë e aneksuar nga Moska javën e kaluar dhe më parë nën kontrollin pothuajse të plotë rus.

Të shtunën forcat ukrainase rimorën qytetin qendror të rëndësishëm të Lymanit në lindje, i shtrirë pranë kufirit rajonal të Luhanskut. Ushtria ruse e kishte kthyer Lymanin në një bazë logjistike.

Forcat ruse jo-ushtarake në Luhansk thanë se trupat ukrainase kishin shtyrë disa kilometra në rajonin e Luhansk. Raportet sugjerojnë se ukrainasit po lëvizin drejt qyteteve të kontrolluara nga Rusia. Qytetet Kreminna dhe Svatove në Luhansk, me disa blogerë pro-Kremlinit që sugjerojnë se forcat ruse janë urdhëruar sërish të tërhiqen.

Kherson dhe Luhansk janë ndër katër rajonet që presidenti rus Vladimir Putin i ka deklaruar se janë pjesë e Rusisë, pas të ashtuquajturave referendume të denoncuara si mashtruese nga Kievi dhe aleatët e tij perëndimorë. Rusia nuk kontrollon plotësisht asnjë nga katër rajonet.

Të hënën, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u tall në internet pasi pranoi se Rusia ende po vendoste se cilat zona kishte “aneksuar”, duke sugjeruar se Moska nuk e di se ku janë kufijtë e saj të vetëdeklaruar.

Peskov pretendoi se të gjitha rajonet e Luhansk dhe Donetsk ishin pjesë e Rusisë. Por tha se Kremlini do të “vazhdojë konsultimet me popullsinë në lidhje me kufijtë e rajoneve Kherson dhe Zaporizhzhia”.

Kievi është zotuar të rimarrë të gjithë territorin e aneksuar nga Rusia. Përfshirë Krimenë, të konfiskuar nga trupat ruse në vitin 2014.

Ministria ruse e mbrojtjes thotë se rezervistët e tërhequr në ushtri sipas urdhrit të mobilizimit të Putinit muajin e kaluar tani po i nënshtrohen trajnimit intensiv luftarak në rajonet e Luhanskut dhe Donetsk të kontrolluara nga Rusia. Kremlini planifikon të thërrasë rreth 300,000 rezervistë, megjithëse Putin nuk vendosi një kufi të sipërm.

BBC, përshtati në shqip ©LAPSI.AL