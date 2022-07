Flukset e refugjatëve ukrainas drejt BE-së janë në nivelet e paraluftës, sipas komisioneres së Punëve të Brendshme, përgjegjëse për migracionin, Ylva Johansson. Numri i ukrainasve që kalojnë në vendet e BE-së është kthyer në nivelet para pushtimit rus dhe më shumë njerëz do të lëvizin në dhe nga këto vende deri në fillimin e vitit të ri shkollor.

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt, më shumë se gjashtë milionë ukrainas janë strehuar në BE, njoftoi Agjencia Europiane e Rojës Kufitare në fund të qershorit dhe Roja Bregdetare Frontex.

Pothuajse 3.1 milionë prej tyre janë kthyer tashmë në atdheun e tyre, sipas të njëjtit burim.

“Për sa i përket flukseve migratore, situata sot është e qëndrueshme. Lëvizjet midis BE-së dhe Ukrainës, numrat janë si para luftës, në nivelin para pandemisë, kështu që ne jemi kthyer në një numër pothuajse normal të njerëzve që shkojnë në BE nga Ukraina”, u tha ajo gazetarëve.

Tani për tani pothuajse i njëjti numër njerëzish po hyjnë në BE duke u kthyer nga Ukraina, tha Johansson ndërsa mbërriti në Pragë për Këshillin e parë të Ministrave të Punëve të Brendshme të BE-së nën presidencën çeke.

Siç tha Johansson, Republika Çeke është vendi me numrin më të madh të refugjatëve ukrainas për frymë, e ndjekur nga Polonia, Estonia, Lituania, Bullgaria dhe Letonia. Gjatë Këshillit në Pragë, ministrat e brendshëm të BE-së do të diskutojnë implikimet e sigurisë për bllokun e luftës në Ukrainë, përfshirë në lidhje me armët, njerëzit dhe trafikun e drogës, si dhe pastrimin e parave dhe falsifikimin.