Ukraina ka publikuar shifrat e përditësuara të humbjeve ushtarake ruse që prej fillimit të Luftës Rusi-Ukrainë, 24 shkurt. Sipas zyrtarëve ukrainas, ushtria e tyre ka vrarë më shumë se 28,300, shkruan skynews.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 18, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/EM0NQ2MRrk

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 18, 2022

Sipas informacioneve, ushtria ukrainase ka shkatërruar 1251 tanke, 202 avionë dhe 167 helikopterë.

Skynews thekson se shifrat e pretenduara nga pala ukrainase nuk janë verifikuara nga burime të paanshme.