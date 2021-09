Pavarësisht se ish-kryeministri Sali Berisha e vetëshpalli veten pjesë të grupit parlamentar, Kuvendi ka njohur ditën e sotme shkresën e Partisë Demokratike duke e lënë kështu zyrtarisht jashtë liderin demokratik të PD-së. Lista e dërguar nga kjo parti nuk mbante emrin e Berishës si anëtar.

Kujtojmë se kreu i Partisë Demokratike ka përjashtuar liderin Berisha nga grupi parlamentar pas shpalljes së tij non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky vendim do të qëndrojë në fuqi deri sa të sqarohet çështja me SHBA-në. Ndërkohë nga ana tjetër, ditën e sotme deputeti Berisha ka paralajmëruar nisjen e një turi për bashkimin dhe zgjerimin e PD-së me “demokratët e vërtetë” siç ai i quan.